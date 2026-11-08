Coches y Motos 08 NOV 2026 - 14:06h.

MG tiene una alternativa a los SUV HEV urbanos

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Compartir







El Toyota Yaris Cross y el Nissan Juke son dos de los SUV urbanos más conocidos del mercado español. Ambos ofrecen dimensiones contenidas, una imagen reconocible y alternativas electrificadas que permiten reducir el consumo. Sin embargo, quienes buscan un automóvil más potente y con una carrocería algo mayor tienen en el MG ZS Hybrid+ una propuesta especialmente interesante.

El modelo chino combina un sistema híbrido autorrecargable de 197 CV con una capacidad de carga generosa y un precio que puede resultar competitivo cuando se aplican las promociones comerciales. Su principal atractivo está en ofrecer prestaciones elevadas sin necesidad de recurrir a un híbrido enchufable.

PUEDE INTERESARTE El Toyota Corolla Cross se vuelve más competitivo con su oferta híbrida y pone sobre la mesa una alternativa a los SUV chinos que merece la pena valorar

Un SUV más grande que sus rivales urbanos

El MG ZS Hybrid+ mide aproximadamente 4,43 metros de longitud, frente a los 4,18 metros del Toyota Yaris Cross y los 4,21 metros del Nissan Juke. La diferencia exterior permite ofrecer una carrocería más espaciosa, especialmente para quienes necesitan transportar pasajeros y equipaje. Su frontal incorpora unos faros estrechos, una parrilla de grandes dimensiones y un paragolpes de formas modernas.

De perfil mantiene unas proporciones bastante convencionales, con una línea de techo elevada y pasos de rueda marcados. La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón de grandes dimensiones. El habitáculo ofrece cinco plazas y una segunda fila adecuada para desplazamientos familiares.

MG anuncia una capacidad de maletero de 443 litros, aunque las cifras pueden variar según el método de medición utilizado. Es una cantidad interesante para un automóvil de su categoría y permite transportar equipaje para viajes de varios días.

Un sistema híbrido de 197 CV

La principal particularidad del ZS Hybrid+ está en su mecánica. Combina un motor de gasolina atmosférico de 1,5 litros con un motor eléctrico y una batería de 1,83 kWh. La potencia conjunta alcanza los 197 CV, una cifra elevada frente a numerosos SUV urbanos híbridos.

El sistema utiliza una transmisión automática de tres velocidades y gestiona el funcionamiento de ambos motores según las necesidades de conducción. MG anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 8,7 segundos. El consumo homologado se sitúa entre 5 y 5,1 litros cada 100 kilómetros en ciclo combinado WLTP, dependiendo de la versión.

También obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. El Toyota Yaris Cross apuesta por una mecánica híbrida especialmente eficiente, con una potencia inferior y un planteamiento más orientado al ahorro de combustible. El Nissan Juke también ofrece una alternativa híbrida, con unas prestaciones adecuadas para el uso cotidiano. El MG responde con una potencia considerablemente superior, aunque eso no significa necesariamente que consuma menos que sus rivales.

Un precio que puede resultar especialmente competitivo

Uno de los principales argumentos comerciales del MG ZS Hybrid+ está en su precio. Durante octubre de 2026, la marca anunció una tarifa promocional desde 20.340 euros para la versión Standard, incluyendo descuentos vinculados a financiación. Esta cantidad estaba sujeta a aprobación financiera y a las condiciones de la campaña.

Por tanto, no debe confundirse con un precio al contado garantizado para cualquier comprador. El modelo también dispone de diferentes acabados, con equipamientos que pueden incluir pantalla multimedia, instrumentación digital, cámaras de visión periférica y numerosos asistentes de conducción.

El Toyota Yaris Cross mantiene argumentos importantes en eficiencia, facilidad de utilización y trayectoria de su tecnología híbrida. El Nissan Juke destaca por una carrocería compacta y una estética especialmente reconocible. El MG ZS Hybrid+ ofrece una alternativa diferente, con mayor potencia y unas dimensiones más cercanas a las de un SUV compacto.

Para quienes necesitan espacio, valoran las prestaciones y buscan una tarifa competitiva, puede resultar una elección interesante. Su principal virtud está en combinar 197 CV, etiqueta ECO y una carrocería familiar sin recurrir a un precio propio de modelos de categoría superior.