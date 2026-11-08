El nuevo Honda tiene un diseño que, para la mayoría, es el más atractivo de la marca

Coches y Motos 08 NOV 2026 - 22:22h.

Es uno de los Honda más deportivos que puedes encontrar en su catálogo

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El Honda Prelude vuelve a un segmento que ha perdido muchos coupés. Su techo bajo, el morro largo y las llantas de 19 pulgadas le dan una presencia distinta dentro de la gama. El diseño llama la atención; después aparecen la tecnología híbrida y un equipamiento pensado para viajar.

Honda recupera el sistema e para darle personalidad. El motor 2.0 de gasolina, con apoyo eléctrico, entrega 184 CV y 315 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos y llega a 188 km/h. El consumo combinado es de 5,2 litros cada 100 kilómetros.

Carácter deportivo y fiabilidad japonesa

La marca quiere que el conductor disfrute de cada curva. El sistema S+ Shift simula cambios de marcha y acompaña cada transición con sonidos dinámicos. No añade una caja tradicional, pero busca una respuesta más deportiva. Así, el Prelude une eficiencia híbrida y sensaciones de coupé.

El equipamiento de serie refuerza ese enfoque. El habitáculo combina piel y símil piel, cristales de privacidad y asientos delanteros calefactables. El sistema de audio Bose utiliza ocho altavoces. La pantalla digital de 10,2 pulgadas reúne la información de conducción, mientras Honda CONNECT integra Apple CarPlay y Android Auto.

Mucho espacio interior, mucha seguridad y un equipamiento muy completo

La seguridad también cuenta. Honda SENSING agrupa asistentes que ayudan a mantener la distancia, controlar la velocidad y detectar obstáculos al aparcar. El Prelude incorpora sensores delanteros y traseros, faros adaptativos y cargador inalámbrico. My Honda+ permite abrir el coche desde el móvil y compartirlo sin entregar la llave.

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El coupé mide 4.525 milímetros de largo y 1.880 de ancho. Su altura mide 1.349 milímetros y la batalla es de 2.604. Ofrece cuatro plazas. El maletero parte de 264 litros y llega a 760 con los respaldos abatidos. No será un familiar, pero puede con una escapada. El Mercedes CLE, el Toyota GR Supra y el Jaguar F-Type Coupé son sus rivales.

Toca hablar de números. Honda anuncia el Prelude desde 43.600 euros financiando y 46.000 al contado. Financiando, la marca japonesa anuncia 300 euros al mes durante 36 meses, previa entrada de 13.164,70 euros y con una cuota final, de 27.280,50 €.