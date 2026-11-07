Coches y Motos 07 NOV 2026 - 23:11h.

Su amplia gama mecánica te acabará de convencer

Audi tiene un problema grave

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Audi lleva décadas demostrando que una berlina puede ser tan atractiva como un deportivo. El nuevo Audi A5 mantiene esa filosofía con una carrocería de líneas fluidas, proporciones equilibradas y una imagen sofisticada. La marca alemana apuesta por un modelo que combina elegancia y carácter deportivo, ofreciendo una alternativa al BMW Serie 3 y al Mercedes Clase C.

El diseño exterior es uno de los grandes atractivos del A5. Su frontal incorpora una parrilla Singleframe ancha y unos grupos ópticos estilizados. La línea del techo desciende suavemente hacia la parte posterior, creando una silueta especialmente dinámica. Audi también ha cuidado la iluminación y los detalles aerodinámicos para conseguir una imagen moderna sin perder su identidad.

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El Audi A5 demuestra que las berlinas siguen teniendo mucho sentido

El Audi A5 mide aproximadamente 4,83 metros de largo, con una anchura de 1,86 metros y una distancia entre ejes de 2,90 metros. Estas dimensiones permiten ofrecer un habitáculo amplio y cómodo para viajar. La carrocería berlina incorpora un práctico portón trasero y un maletero de hasta 445 litros, dependiendo de la versión mecánica.

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El interior mantiene el protagonismo de la tecnología y los materiales de calidad. Audi incorpora una instrumentación digital de 11,9 pulgadas y una pantalla central táctil de 14,5 pulgadas. El sistema multimedia permite gestionar la navegación, el entretenimiento y diferentes funciones del vehículo. Además, algunos acabados ofrecen una tercera pantalla destinada al acompañante.

Amplia gama mecánica

La oferta mecánica del Audi A5 incluye motores de gasolina, diésel e híbridos enchufables. La gama arranca con un 2.0 TFSI de 150 CV, mientras que otra variante de gasolina alcanza los 204 CV. El diésel 2.0 TDI desarrolla 204 CV y utiliza tecnología híbrida ligera MHEV plus. Por encima aparecen las versiones e-hybrid de 299 y 367 CV, capaces de recorrer más de 100 kilómetros en modo eléctrico, según configuración.

El comportamiento del A5 busca equilibrar confort y precisión. Su plataforma permite disfrutar de una conducción estable en autopista y de buenas sensaciones en carreteras con curvas. Audi ofrece transmisiones automáticas S tronic, diferentes configuraciones de suspensión y versiones con tracción integral quattro. El conductor puede adaptar determinadas respuestas del vehículo según sus preferencias.

El Audi A5 conserva el atractivo de las berlinas tradicionales, pero añade una estética cercana a la de un coupé. Su diseño, su calidad interior y su variedad mecánica permiten competir con las principales referencias alemanas. Para quienes prefieren una carrocería baja y elegante frente a los SUV, el A5 es una de las apuestas más interesantes del momento.