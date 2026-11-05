Coches y Motos 05 NOV 2026 - 08:42h.

Uno de los modelos más longevos de la historia de la automoción

Fiat inventa el coche que no corre

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Pocos coches han conseguido mantener su personalidad durante tantas décadas como el Fiat 500. Este pequeño italiano no solo ha sido constante y persistente. También ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a sus orígenes. Su versión eléctrica, el Fiat 500e, conserva las formas redondeadas y el encanto del modelo original, pero incorpora una mecánica de cero emisiones. Una combinación que demuestra que el diseño clásico todavía tiene mucho que decir.

El Fiat 500e destaca especialmente por sus dimensiones compactas. Su carrocería mide 3,57 metros de largo, 1,63 metros de ancho y 1,49 metros de alto. Estas proporciones facilitan los desplazamientos urbanos y las maniobras de aparcamiento. El maletero ofrece 185 litros, ampliables hasta 550 litros al abatir los asientos posteriores. No es un coche familiar, pero tampoco pretende serlo.

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Sencillo, pero muy eficaz para la ciudad

La versión de acceso utiliza un motor eléctrico de 95 CV, acompañado de un par máximo de 220 Nm. El Fiat acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y alcanza los 135 km/h. Su autonomía homologada es de 190 kilómetros WLTP, una cifra pensada principalmente para recorridos urbanos y desplazamientos cotidianos.

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En equipamiento, desde el acabado Pop, el de acceso, ofrece una dotación bastante completa. Fiat incorpora aire acondicionado, control de crucero, freno de estacionamiento eléctrico y arranque sin llave. También incluye conducción con un solo pedal, selector de modos de conducción y reconocimiento de señales de tráfico. El conductor dispone de una instrumentación digital de siete pulgadas y cuatro altavoces.

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Equipamiento más que suficiente para el día a día

La seguridad también recibe atención. El pequeño eléctrico equipa control electrónico de estabilidad, detector de fatiga y llamada automática de emergencia. Las luces diurnas LED, los pilotos posteriores LED y las llantas de 15 pulgadas completan una presentación sencilla, pero reconocible.

Fiat anuncia el 500e desde 20.585 euros al contado. La marca también propone una financiación de 259 euros mensuales, con una entrada de 4.748,72 euros y una última cuota de 10.553,79 euros. Conviene revisar las condiciones. Además, Fiat incluye un cargador EasyWallbox de regalo.