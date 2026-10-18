Fiat recupera una fórmula clásica para llegar a más conductores
Calidad a precio low cost con tres tecnologías diferentes
El Fiat más desconocido en España es un chollo
El Fiat Panda siempre ha tenido una receta sencilla para triunfar: ofrecer un coche práctico, económico y sin complicaciones. Una filosofía que la marca italiana recupera con el Fiat Grande Panda, aunque adaptada a los nuevos tiempos. El modelo crece, estrena diseño y amplía sus posibilidades mecánicas. Y lo más interesante es que ahora puede comprarse desde 15.900 euros al contado.
El Grande Panda no sustituye al Panda convencional, que continúa a la venta. Fiat ha preferido ampliar su gama con un vehículo de 3,99 metros de longitud, construido sobre la plataforma STLA Smart. Su carrocería combina líneas rectas y detalles que recuerdan al modelo original. Además, dispone de un maletero de 412 litros, una capacidad generosa para competir con el Jeep Avenger y Renault Captur.
Tres versiones mecánicas a elegir
La gran novedad es la llegada de una versión de gasolina más asequible. Utiliza un motor tricilíndrico 1.2 turbo de 100 CV y 205 Nm, asociado a una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos, alcanza los 160 km/h y homologa un consumo de 5,7 litros cada 100 kilómetros.
Esta variante también puede financiarse mediante cuotas de 129 euros mensuales, con una entrada de 2.940,48 euros y una última cuota de 11.151,03 euros. Por encima aparece el Grande Panda híbrido de 110 CV, que incorpora tecnología de 48 voltios, cambio automático DDCT y etiqueta ECO. Cuesta 18.200 euros al contado y consume 5,4 litros cada 100 kilómetros.
Económico, pero mejor que muchos más caros en casi todo
Pero Fiat también quiere atraer a quienes buscan abandonar definitivamente la gasolina. El Grande Panda eléctrico desarrolla 113 CV y utiliza una batería LFP de 44 kWh, suficiente para recorrer hasta 320 kilómetros WLTP. Admite recargas de 100 kW y puede recuperar del 20 al 80 % en 26 minutos. Su precio arranca en 21.135 euros al contado.
El acabado Pop demuestra que la sencillez sigue siendo importante. Incluye aire acondicionado, cuadro digital de 10 pulgadas, sensores traseros de aparcamiento y freno de estacionamiento eléctrico. También ofrece conexión USB-C y soporte para el móvil, aunque prescinde de una pantalla multimedia central. La seguridad incorpora frenada automática y asistente de carril.