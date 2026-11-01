Coches y Motos 01 NOV 2026 - 10:39h.

Si buscas un familiar elegante y de carácter premium a precio de generalista, esta es una opción inteligente

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El Renault Austral tiene argumentos de sobra para competir entre los SUV híbridos más interesantes del mercado. El fabricante francés ha conseguido combinar un diseño moderno, un interior tecnológico y unas mecánicas eficientes. Además, su gama ofrece precios competitivos frente a rivales como el Kia Sportage, Nissan Qashqai y Toyota Corolla Cross. Actualmente, el Austral puede encontrarse desde 28.468 euros, una cifra que merece atención.

Renault propone dos formas diferentes de entender la electrificación. La versión de acceso utiliza tecnología híbrida ligera, mientras que la alternativa superior apuesta por un sistema híbrido autorrecargable. Ambas incorporan cambio automático y tracción delantera. La diferencia está en la potencia, el consumo y el comportamiento de cada mecánica.

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Dos versiones mecánicas híbridas

El modelo más económico monta un motor de gasolina 1.3 MHEV de 158 CV y 270 Nm de par máximo. Su transmisión automática CVT permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos y alcanzar los 180 km/h. El consumo homologado es de 6,4 litros cada 100 kilómetros. Renault anuncia esta versión desde 28.468 euros, tanto al contado como financiando.

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La alternativa más interesante para quienes buscan eficiencia es el Austral E-Tech de 200 CV. Su sistema híbrido autorrecargable utiliza un motor de gasolina de 1,2 litros y ofrece un consumo combinado de 4,7 l/100 km. También mejora las prestaciones, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Su precio arranca en 31.543 euros.

Espacio para toda la familia y mucha seguridad

El Austral mide 4,51 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,62 metros de alto. La distancia entre ejes alcanza los 2,67 metros. Estas dimensiones permiten ofrecer un habitáculo espacioso y un maletero de 500 litros, ampliables hasta 1.525 litros. Renault ha buscado un equilibrio entre comodidad familiar y facilidad de conducción.

El acabado Evolution incluye una pantalla multimedia openR link de 9 pulgadas, navegación con servicios Google y conectividad inalámbrica para teléfonos móviles. También incorpora instrumentación digital, climatizador bizona, llantas de aleación de 17 pulgadas y faros LED. El equipamiento resulta completo desde el primer escalón de la gama.

La seguridad tampoco se queda atrás. El Austral dispone de control de crucero adaptativo, cámara trasera, sensores de aparcamiento y frenada automática con detección de peatones y ciclistas. También incorpora asistentes de carril y reconocimiento de señales.