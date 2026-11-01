Si tu lista acaba en Honda CB750 Hornet y Yamaha MT-07, añade esta naked

Coches y Motos 01 NOV 2026 - 08:18h.

Luce una estética muy personal, de inspiración Roadster

Yamaha tiene la moto para todo más llamativa

Compartir







En caso de que estés buscando una nueva naked, y tan solo conozcas las más típicas, te recomendamos echarle un vistazo a un modelo que nos ha dejado sin palabras, y que nos resulta realmente atractiva. Porque cuenta con todo lo necesario, y es una de las mejores del segmento, así que tenemos que recomendarte al 100% la Husqvarna Vitpilen 801, que se ha ido renovando hasta convertirse en una joya, con una estética muy llamativa y unas prestaciones que no se quedan atrás.

Luce una estética muy personal, de inspiración Roadster, y con una ergonomía muy cómoda y analizada. El diseño es más bien minimalista, con un depósito de 14 litros de capacidad que se fusiona con la parte central y trasera de la moto, así como un faro circular LED con luz diurna DRL formando un anillo en el contorno. El asiento es estrecho para permitir llegar bien al suelo, y está fabricado con espuma de alta calidad, lo que lo hace tan cómodo.

En cuanto al motor que tiene equipado esta moto, es de dos cilindros, con una potencia de 105 CV a 9.250 revoluciones por minuto y un par máximo de 87 Nm a 8.000 rpm, y una cilindrada de 800 centímetros cúbicos. Se ayuda de una electrónica muy avanzada para lograr una conducción divertida y eficaz en cualquier terreno, contando con tres modos de conducción, control de tracción, quickshifter bidireccional y embrague anti-rebote de serie o ABS sensible a la inclinación. Y en la instrumentación tenemos una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad, aparte de tener sistema antirrobo de serie.

La Husqvarna Vitpilen 801 cuesta 11.499 euros

Si piensas que hace falta pagar una cifra fuera de mercado a cambio de la Husqvarna Vitpilen 801, estás muy equivocado. Porque no tendrás que hacer un desembolso de más de 11.499 euros para que la puedas tener en casa.