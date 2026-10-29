Coches y Motos 29 OCT 2026 - 19:19h.

Un tapado entre los B-SUV a tener muy en cuenta

Smart demuestra que también tiene talento para el diseño con un coche que destaca por su personalidad

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El MG ZS y el Dacia Duster se han convertido en dos referencias para quienes buscan un SUV económico. Sin embargo, hay una alternativa que merece atención. Se trata del KGM Tívoli, un modelo de origen surcoreano que combina un motor de gasolina potente, espacio familiar y una oferta que sitúa su precio por debajo de los 16.000 euros.

El Tívoli tiene un precio de catálogo de 21.650 euros, pero KGM aplica varios descuentos que pueden reducir considerablemente la factura. La marca ofrece 3.000 euros de promoción, otros 1.000 euros por fidelización y 2.000 euros adicionales por financiar. Con todas estas condiciones, el precio final queda en 15.650 euros. Una cantidad que puede cambiar las prioridades de muchos compradores.

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Así es el KGM Tívoli más barato

Bajo el capó aparece un motor de gasolina turboalimentado de 1,4 litros y cuatro cilindros. Desarrolla 135 CV y 280 Nm de par máximo, disponible entre 1.500 y 4.000 revoluciones. KGM lo combina con una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. Su velocidad máxima alcanza los 181 km/h, unas prestaciones suficientes para desplazamientos urbanos y viajes por carretera.

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El KGM Tívoli mide 4,22 metros de largo, una longitud que facilita las maniobras y el aparcamiento. Su anchura alcanza los 1,79 metros y su altura llega a 1,62 metros. La distancia entre ejes es de 2,60 metros. Además, el maletero dispone de 427 litros, una capacidad interesante para transportar equipaje, compras o los objetos habituales de una familia.

El equipamiento no se queda corto

El interior apuesta por soluciones sencillas y funcionales. El equipamiento básico incluye aire acondicionado, control de crucero, conexión Bluetooth y volante multifunción. También incorpora retrovisores eléctricos calefactados, luces diurnas LED y asientos posteriores abatibles en proporción 60:40. La dirección Flex Steer permite adaptar la asistencia del volante a las preferencias del conductor.

La seguridad recibe especial atención incluso en la versión más económica. El Tívoli incorpora frenada automática de emergencia, reconocimiento de señales, aviso de salida de carril y asistente de mantenimiento de trayectoria. También dispone de control de descenso en pendientes, sistema antivuelco, airbags de cortina y anclajes ISOFIX.