Smart demuestra que también tiene talento para el diseño con un coche que destaca por su personalidad

Coches y Motos 27 OCT 2026 - 08:23h.

El #1 es una de las mejores opciones entre los premium

El nuevo Smart es, para muchos, más bonito que el BMW X2

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Smart ha experimentado una transformación considerable durante los últimos años. La marca que se hizo popular por sus diminutos coches de dos plazas ha dado el salto a una nueva generación de eléctricos de mayor tamaño, con un planteamiento más ambicioso y una imagen completamente renovada. El Smart #1 representa especialmente bien esta evolución y demuestra que el fabricante también puede destacar por el diseño de un SUV compacto.

Su carrocería combina superficies redondeadas, detalles tecnológicos y unas proporciones poco habituales. El resultado es un automóvil con personalidad propia que se aleja tanto de los antiguos Smart como de numerosos SUV eléctricos convencionales.

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Un diseño que combina elegancia y originalidad

El Smart #1 mide aproximadamente 4,27 metros de longitud, una cifra que lo sitúa entre los SUV urbanos más grandes y los compactos de acceso. Su frontal destaca por unas superficies limpias, prácticamente sin parrilla convencional, y unos faros unidos visualmente mediante una franja luminosa.

El capó es corto y el parabrisas está relativamente adelantado, una distribución que permite aprovechar mejor el espacio interior. De perfil aparecen algunos de sus detalles más interesantes. La línea de techo tiene una forma suavemente arqueada y parece flotar sobre la carrocería gracias al tratamiento visual de los pilares.

Las manillas enrasadas, las puertas de superficies limpias y los pasos de rueda marcados refuerzan su apariencia moderna. La trasera mantiene esa misma filosofía, con unos pilotos horizontales unidos por una franja luminosa y un portón de formas redondeadas. El resultado es un SUV que transmite una imagen sofisticada sin recurrir a las líneas agresivas que utilizan algunos competidores.

Un habitáculo que aprovecha la plataforma eléctrica

El interior del Smart #1 también presenta una personalidad particular. El salpicadero incorpora una pantalla multimedia central de 12,8 pulgadas, acompañada por instrumentación digital y una consola elevada que divide visualmente las plazas delanteras. La presentación es moderna, con materiales de diferentes texturas y una distribución que concede especial importancia a la tecnología.

Una de sus ventajas está en el aprovechamiento del espacio. La plataforma eléctrica permite disponer de una distancia entre ejes generosa para sus dimensiones exteriores. Además, la banqueta posterior puede desplazarse longitudinalmente, una solución que permite elegir entre mayor espacio para las piernas o más capacidad de carga.

El maletero ofrece alrededor de 323 litros en su configuración habitual, ampliables al adelantar los asientos posteriores. También dispone de un pequeño compartimento delantero. No es el SUV más espacioso de su categoría, pero ofrece una versatilidad interesante para un coche que apenas supera los cuatro metros y cuarto.

Prestaciones que también sorprenden

La gama del Smart #1 incluye versiones eléctricas de propulsión trasera y alternativas de tracción total. Las configuraciones convencionales desarrollan 272 CV, una potencia elevada para un SUV de este tamaño. La versión Brabus eleva considerablemente las prestaciones gracias a la incorporación de un segundo motor eléctrico y una potencia conjunta de 428 CV.

Esta última puede acelerar de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos, una cifra propia de deportivos mucho más costosos. Las baterías disponibles permiten homologar autonomías que superan los 400 kilómetros WLTP en determinadas versiones, aunque la cifra depende de la configuración elegida. El Smart #1 también dispone de carga rápida, asistentes de conducción y diferentes funciones de conectividad.

Pero su principal atractivo no está únicamente en las prestaciones. La marca ha conseguido desarrollar un eléctrico con una imagen reconocible, un interior tecnológico y una carrocería que transmite elegancia sin parecerse demasiado a otros SUV. Es un Smart muy diferente a los pequeños urbanos que hicieron famosa a la compañía, pero conserva una característica importante: la voluntad de ofrecer algo distinto. Y el #1 demuestra que esa personalidad también puede trasladarse a un automóvil más grande y sofisticado.