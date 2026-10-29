Coches y Motos 29 OCT 2026 - 17:50h.

El Giulia sigue siendo una berlina top

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Alfa Romeo es uno de los fabricantes que mejor ha conseguido relacionar su identidad con el diseño. La marca italiana ha desarrollado durante décadas automóviles reconocibles por sus proporciones, sus formas y una personalidad deportiva que va más allá de las prestaciones. El Giulia es uno de los mejores ejemplos de esa tradición y continúa siendo una de las berlinas más atractivas de su categoría.

Aunque el mercado europeo se ha desplazado progresivamente hacia los SUV, el modelo italiano mantiene una fórmula que resulta especialmente interesante para quienes valoran la conducción y prefieren una carrocería tradicional. Su diseño combina elegancia, deportividad y unas proporciones difíciles de reproducir en un automóvil de mayor altura.

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Una berlina con proporciones especialmente equilibradas

El Alfa Romeo Giulia mide aproximadamente 4,64 metros de longitud y utiliza una carrocería de cuatro puertas. Su diseño está definido por un capó largo, una línea de techo descendente y una parte posterior relativamente corta. El frontal incorpora el característico escudo triangular de Alfa Romeo, acompañado por unos faros estilizados y unas entradas de aire que refuerzan su personalidad deportiva.

La actualización del modelo introdujo una firma luminosa de tres elementos que recuerda a otros automóviles históricos de la marca. De perfil destacan las superficies esculpidas, una línea de cintura marcada y unas proporciones que transmiten dinamismo incluso cuando el vehículo está detenido. La trasera mantiene unas formas limpias, con pilotos horizontales y un pequeño volumen destinado al maletero.

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El resultado es una berlina elegante, pero con una imagen claramente deportiva. Frente a las carrocerías más convencionales de algunos competidores alemanes, el Giulia conserva una personalidad especialmente reconocible.

Un interior diseñado alrededor del conductor

El habitáculo del Giulia mantiene una distribución orientada a quien se sienta al volante. El salpicadero está ligeramente dirigido hacia el conductor y combina instrumentación digital con una pantalla multimedia central. Uno de sus elementos más característicos es el volante, que integra el botón de arranque y presenta unas formas claramente deportivas.

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Las versiones automáticas también pueden incorporar grandes levas metálicas situadas detrás del volante, una solución que refuerza la conexión con la conducción. Los asientos ofrecen una buena sujeción lateral y la posición de conducción es relativamente baja, algo poco habitual entre los SUV actuales. La segunda fila dispone de espacio suficiente para dos adultos, aunque no ofrece la amplitud de las berlinas de mayor tamaño.

El maletero alcanza aproximadamente 480 litros, una capacidad adecuada para viajar, aunque la abertura de carga resulta menos práctica que la de un familiar.

Tracción trasera y una conducción con personalidad

El Giulia destaca especialmente por su planteamiento técnico. La plataforma Giorgio fue desarrollada para ofrecer un reparto de pesos equilibrado y un comportamiento dinámico especialmente preciso. Las versiones convencionales utilizan tracción trasera o total, dependiendo de la motorización y del mercado.

Entre las mecánicas comercializadas se encuentran motores de gasolina turbo y alternativas diésel, aunque la disponibilidad concreta ha cambiado durante la vida comercial del modelo. La versión Quadrifoglio representa la interpretación más deportiva, con un motor V6 biturbo de 2,9 litros y unas prestaciones propias de una berlina de altas prestaciones.

Pero incluso las configuraciones menos potentes mantienen una dirección directa y una respuesta que busca transmitir sensaciones al conductor. El Giulia no es el automóvil más tecnológico de su categoría ni dispone de una gama electrificada tan amplia como la de algunos competidores recientes.

Su principal atractivo está en una combinación de diseño y comportamiento que resulta cada vez menos habitual. Alfa Romeo ha conseguido crear una berlina con proporciones elegantes, una imagen reconocible y una personalidad deportiva que se mantiene vigente años después de su presentación. El Giulia demuestra que una carrocería tradicional todavía puede despertar interés en un mercado dominado por los SUV. Y confirma que el diseño continúa siendo una de las grandes fortalezas de Alfa Romeo.