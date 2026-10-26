Audi tiene una puerta de entrada a su gama eléctrica con un SUV pensado para el día a día

Coches y Motos 26 OCT 2026 - 13:57h.

Disponible en versión convencional y en la más deportiva Sportback

La alternativa barata a Audi sin renunciar a nada

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El Audi Q4 e-tron se ha convertido en una de las opciones más interesantes para quienes buscan un SUV eléctrico prémium sin dar el salto a modelos de mayor tamaño y precio. La firma alemana propone un vehículo con una estética muy cuidada, un habitáculo espacioso y una autonomía suficiente para afrontar los desplazamientos cotidianos. Además, ofrece dos carrocerías diferentes y mantiene el nivel tecnológico característico de Audi.

El Audi Q4 e-tron compite con modelos como el Volvo EC40, el BMW iX2 y el Subaru Solterra. Su carrocería presenta las líneas características de la firma alemana, con un frontal de aspecto robusto, superficies bien definidas y una imagen moderna. La versión convencional apuesta por una silueta SUV tradicional. El Q4 Sportback e-tron incorpora una caída del techo más pronunciada, que aporta un aspecto deportivo.

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El que fuera el primer SUV eléctrico de Audi sigue marcando perfil

El Q4 e-tron mide 4,60 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,63 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,77 metros, una cifra que favorece el aprovechamiento del espacio interior. Los pasajeros disponen de un habitáculo amplio, especialmente interesante para familias. Además, el maletero ofrece 520 litros, ampliables hasta 1.490 litros al abatir los asientos posteriores.

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La versión de acceso incorpora un motor eléctrico de 204 CV y 350 Nm de par máximo. Este propulsor transmite la potencia a las ruedas traseras mediante una transmisión automática. El SUV acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h. Sus prestaciones permiten afrontar desplazamientos urbanos, recorridos por carretera y viajes largos con suficiente soltura.

El Audi Q4 e-tron utiliza una batería de 63 kWh útiles, con la que homologa hasta 430 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Esta cifra permite cubrir numerosos desplazamientos cotidianos sin necesidad de recargar diariamente. Además, la etiqueta CERO de la DGT facilita el acceso a determinadas zonas urbanas y permite beneficiarse de las ventajas previstas para los vehículos eléctricos.

No es barato, pero no cuesta una salvajada como sus rivales

El equipamiento de serie incluye llantas de aleación de 19 pulgadas, asientos deportivos delanteros calefactados y climatizador automático de dos zonas. Audi también incorpora el sistema multimedia MMI Navegación plus con MMI touch, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y aviso de cambio de carril. El conductor dispone así de tecnología destinada a mejorar la comodidad y facilitar las maniobras.

El Audi Q4 e-tron está anunciado desde 49.970 euros en la página web de la marca. Quienes prefieran una estética más deportiva pueden elegir el Q4 Sportback e-tron desde 52.070 euros.