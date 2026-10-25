Opel apuesta por el espacio con un SUV familiar para presupuestos ajustados

Coches y Motos 25 OCT 2026 - 01:34h.

El Frontera es uno de los SUV más atractivos de su segmento

Opel convierte al Frontera en un chollo

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Opel ha recuperado el nombre Frontera para un automóvil muy diferente al todoterreno que comercializó durante los años noventa. El nuevo modelo es un SUV familiar que busca hacerse un hueco entre los compradores que necesitan espacio, pero no quieren asumir el precio de los vehículos de mayor tamaño. Su propuesta se apoya en una carrocería práctica, mecánicas electrificadas y la posibilidad de disponer de siete plazas.

La marca alemana ha evitado complicar demasiado la fórmula. El Frontera no pretende competir con los SUV premium ni destacar por unas prestaciones especialmente elevadas. Su objetivo es ofrecer un coche versátil, con equipamiento suficiente y una tarifa razonable para las familias que necesitan renovar su vehículo.

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Un SUV compacto que aprovecha muy bien sus dimensiones

El Opel Frontera mide 4,39 metros de longitud, una cifra que lo sitúa en la frontera entre los SUV urbanos y los compactos. Es considerablemente más corto que modelos como el Peugeot 5008, pero consigue ofrecer un habitáculo espacioso gracias a una carrocería de formas bastante cuadradas.

Su diseño transmite robustez, con un frontal vertical presidido por el característico Opel Vizor, unos faros de formas sencillas y protecciones de plástico en la parte inferior.

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De perfil destacan los pasos de rueda marcados, una línea de techo prácticamente horizontal y unas puertas de buen tamaño. La trasera mantiene una disposición vertical que favorece el aprovechamiento del maletero. En configuración de cinco plazas, el Frontera dispone de aproximadamente 460 litros de capacidad de carga, ampliables hasta unos 1.600 litros al abatir los respaldos posteriores.

Es una cifra interesante para un automóvil de dimensiones relativamente contenidas y permite transportar equipaje familiar sin demasiadas complicaciones.

La posibilidad de siete plazas es su gran argumento

Uno de los elementos que más distingue al Frontera es la posibilidad de incorporar una tercera fila de asientos. Esta configuración está disponible en determinadas versiones híbridas y permite transportar hasta siete ocupantes, algo poco habitual en un SUV de menos de cuatro metros y medio.

Naturalmente, las dos plazas adicionales están pensadas principalmente para niños o desplazamientos ocasionales. Además, cuando se utilizan, el espacio destinado al equipaje se reduce considerablemente. Sin embargo, disponer de esa posibilidad puede resultar muy útil para familias que necesitan transportar ocasionalmente a más de cinco personas.

El interior mantiene una presentación sencilla, con instrumentación digital y una pantalla multimedia central en los acabados más equipados. Las versiones básicas recurren a soluciones más económicas, como la integración del teléfono móvil para determinadas funciones de entretenimiento.

Opel también ofrece asientos diseñados para mejorar la comodidad y numerosos espacios de almacenamiento repartidos por el habitáculo.

Motores híbridos y eléctricos con precios contenidos

La gama del Frontera incluye versiones híbridas de 110 y 145 CV, ambas con transmisión automática y tecnología de 48 voltios. Estas mecánicas obtienen la etiqueta ECO de la DGT y permiten reducir el consumo sin necesidad de conectar el vehículo a un punto de carga.

También existen alternativas completamente eléctricas de 113 CV, con baterías de 44 y 54 kWh. Sus autonomías homologadas se sitúan aproximadamente entre los 305 y los 405 kilómetros, dependiendo de la versión. La tarifa oficial de las variantes híbridas parte de unos 25.450 euros, aunque las promociones comerciales pueden reducir el precio de acceso. Conviene comprobar las condiciones de financiación antes de comparar ofertas.

El Frontera tiene una ventaja importante frente a muchos SUV familiares: permite acceder a una carrocería espaciosa y, en determinadas versiones, a siete plazas sin dar el salto a modelos considerablemente más caros. Su equipamiento puede ser más sencillo que el de algunos competidores, pero esa decisión forma parte de una propuesta orientada a la funcionalidad.

Para quienes buscan un coche familiar amplio, con una mecánica eficiente y un presupuesto controlado, el Frontera representa una de las apuestas más interesantes de Opel.