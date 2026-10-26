Ni el Skoda Elroq ni el Volkswagen ID.4, el BYD Atto 3 EVO quiere ganar terreno entre los SUV eléctricos

Coches y Motos 26 OCT 2026 - 08:19h.

Probablemente sea uno de los mejores SUV chinos que puedes comprar ahora mismo en España

La oferta de BYD que deja KO a sus rivales

Compartir







El BYD Atto 3 EVO quiere convertirse en una alternativa cada vez más atractiva dentro del mercado de los SUV eléctricos. La marca china apuesta por un modelo que combina diseño, tecnología y un equipamiento especialmente completo. Su propuesta apunta directamente a rivales como el Skoda Elroq y el Volkswagen ID.4, dos referencias entre los eléctricos familiares. Además, BYD ofrece diferentes niveles de potencia y autonomía.

El BYD Atto 3 EVO está anunciado desde 36.313 euros al contado, mientras que su precio financiado baja hasta los 28.888 euros. Ambas cantidades incluyen las ayudas públicas contempladas en la oferta. La diferencia puede resultar importante para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin realizar un desembolso excesivo.

PUEDE INTERESARTE Este SUV de BYD tiene un precio imbatible

Un tapado entre los chinos a tener muy en cuenta

El Atto 3 mide 4,46 metros de largo y dispone de una distancia entre ejes de 2,72 metros. Estas dimensiones permiten disfrutar de un habitáculo espacioso y cómodo. El maletero ofrece 440 litros, ampliables hasta 1.338 litros al abatir los asientos posteriores. Su carrocería combina líneas modernas con una estética SUV que busca diferenciarse de sus competidores.

PUEDE INTERESARTE El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

La versión de acceso incorpora un motor eléctrico de 204 CV y 310 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y alcanza los 160 km/h. Utiliza una batería de 60 kWh, con la que homologa hasta 420 kilómetros de autonomía WLTP. Estas cifras permiten afrontar desplazamientos cotidianos y viajes con una planificación adecuada.

Cumple en precio, en motor y en equipamiento

El acabado Design incluye una pantalla táctil giratoria de 15,6 pulgadas, instrumentación digital y el sistema multimedia BYD DiLink. También incorpora techo solar panorámico, tapicería de cuero vegano y portón eléctrico. La dotación se completa con cargador inalámbrico, llantas de 18 pulgadas, faros LED y bomba de calor.

BYD también ofrece control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia y detector de ángulo muerto. Añade sensores de aparcamiento delanteros y traseros, alerta de tráfico cruzado y asistente de mantenimiento de carril. La tecnología V2L permite utilizar la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos. Además, la gama contempla otras dos versiones de 313 y 449 CV, con autonomías respectivas de 510 y 470 kilómetros.