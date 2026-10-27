Yamaha mezcla pasado y presente con una moto que destaca por su diseño original y su personalidad

Coches y Motos 27 OCT 2026 - 15:05h.

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En Yamaha han creado una moto excepcional, que combina lo mejor del pasado, como es su diseño, con lo mejor del presente, gracias a su avanzado nivel de equipamiento y su completa tecnología. Esto hace que la XSR 900 destaque por su diseño tan original y por su inconfundible personalidad, lo que la hace prácticamente irresistible en todos los sentidos. Y recientemente, se actualizó para acabar de hacerla lo más completa posible, con un resultado fantástico.

Por ejemplo, podemos destacar que recibió la homologación Euro 5+, así como una nueva decoración, o unas piñas para manejar la instrumentación. A nivel estético, se puede definir este modelo como una naked café neo racer, donde lo que más destaca es su depósito de combustible con las tomas de admisión incorporadas en su parte delantera. El faro redondo es otro elemento que le da una gran personalidad, y al que le han añadido la tecnología LED.

Si hablamos del motor que equipa, es de tres cilindros con filosofía crossplane, con una aceleración lineal y una gran capacidad de tracción. Su cilindrada es de 890 centímetros cúbicos, y rinde a una potencia de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 93 Nm a 7.000 rpm. La plataforma inercial IMU de seis ejes se encarga de gestionar las ayudas, como el control de tracción, el control de deslizamiento o el control anti-caballito, así como el ABS, y dispone de quickshifter bidireccional. Mientras que, en la instrumentación, hay una pantalla TFT de cinco pulgadas.

La Yamaha XSR 900 cuesta 12.999 euros

Conseguir la Yamaha XSR 900 implica realizar una inversión de 12.999 euros, lo que a todos nos parece una cantidad más que justa y razonable, y que se puede pagar sin la necesidad de hipotecarse a largo plazo.