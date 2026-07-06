Yamaha mejora la XSR 900, la moto que muchos consideran una referencia para escapar de la rutina

Coches y Motos 06 JUL 2026 - 08:17h.

Entre las principales actualizaciones, la que más resalta es la homologación Euro 5+

Yamaha tiene la mejor crossover deportiva accesible

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Si hay una moto que consigue conquistarnos a todos rápidamente y que es perfecta para escapar de la rutina, disfrutando de la adrenalina y de los trayectos largos, esa es la Yamaha XSR 900. Una moto perfecta de cabo a rabo, y a la que le han puesto especial empeño para mejorarla, solucionando los pequeños puntos débiles que podía tener. Y entre las principales actualizaciones, la que más resalta es la homologación Euro 5+, algo muy a tener en cuenta.

Como se puede deducir por su estética, es una café neo racer, donde destaca el depósito de combustible con las tomas de admisión incorporadas en su parte delantera. El faro redondo es uno de los elementos más personales, que pasan a contar con tecnología LED, y es una moto amable con el piloto, por su estudiada ergonomía, lo que hace que sea tan interesante de conseguir, y la elección de muchos amantes de las rutas en moto. Pero lo mejor está reservado para el interior.

Ahí es donde puedes encontrarte con un propulsor de tres cilindros, de filosofía crossplane, que proporciona una aceleración lineal y una buena capacidad de tracción. La cilindrada es de 890 centímetros cúbicos, con una potencia declarada de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 93 Nm a 7.000 rpm. Tampoco le falta el control de tracción, el control de deslizamiento o el anti-wheelie, ni el ABS, y se gestiona fácilmente a través de una pantalla TFT de 3,5 pulgadas.

Consigue la Yamaha XSR 900 por 12.299 euros

Si deseas adquirir la Yamaha XSR 900, no vas a tener que hacer un desembolso superior a los 12.999 euros, que a todas luces es una de las grandes gangas que ofrece el mercado actual, y una oportunidad que no puedes permitir que se te escape.