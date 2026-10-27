La alternativa al Peugeot 3008 que muchos consideran más equilibrada destaca por su reputación de fiabilidad

Coches y Motos 27 OCT 2026 - 11:47h.

Kia tiene un SUV que triunfa en España

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 3008 es uno de los SUV compactos que más ha apostado por el diseño durante los últimos años. Su carrocería de inspiración cupé y su interior tecnológico le han permitido construir una personalidad muy reconocible. Sin embargo, quienes buscan un coche familiar con una oferta mecánica variada y un planteamiento más convencional tienen en el Kia Sportage una alternativa especialmente interesante.

El SUV coreano ha conseguido convertirse en uno de los modelos más importantes de su categoría gracias a una combinación de espacio, equipamiento y motores electrificados. A estos argumentos añade la garantía comercial de siete años de Kia, un elemento que aporta tranquilidad a quienes pretenden conservar el vehículo durante bastante tiempo.

Un diseño atrevido con un interior muy práctico

El Kia Sportage mide aproximadamente 4,54 metros de longitud, una cifra prácticamente idéntica a la del Peugeot 3008. Su diseño tiene una personalidad marcada, especialmente por la distribución de las luces delanteras y las formas de la parrilla. La actualización del modelo ha introducido una imagen más geométrica, con una firma luminosa vertical que recuerda a otros lanzamientos recientes de Kia.

De perfil mantiene una silueta más convencional que la del Peugeot, con una línea de techo que favorece el aprovechamiento del habitáculo. La trasera incorpora unos pilotos de formas particulares y un portón amplio que facilita las operaciones de carga. El interior también presenta diferencias importantes. El Sportage utiliza una distribución relativamente horizontal del salpicadero, con dos pantallas digitales integradas visualmente y una consola central de diseño moderno.

La segunda fila ofrece una buena distancia para las piernas y permite viajar cómodamente a dos adultos. El maletero supera los 580 litros en determinadas versiones, aunque la capacidad cambia según la motorización. Es una cifra competitiva para un SUV de estas dimensiones.

Una oferta mecánica para necesidades diferentes

Uno de los principales argumentos del Sportage es la variedad de su gama. Kia ofrece alternativas de gasolina, híbridas autorrecargables e híbridas enchufables, con diferentes niveles de potencia y disponibilidad de tracción total según la versión. El híbrido convencional resulta especialmente interesante para quienes realizan muchos desplazamientos urbanos y no disponen de un punto de carga.

Su sistema combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y permite reducir el consumo sin modificar los hábitos de utilización. Las versiones enchufables añaden una batería de mayor capacidad y permiten realizar recorridos cotidianos utilizando electricidad, siempre que se recarguen regularmente. El Peugeot 3008 también dispone de una oferta electrificada muy completa y tiene una ventaja importante: cuenta con versiones completamente eléctricas.

Por tanto, la elección depende en buena medida del tipo de motorización que busque cada comprador. Para quienes prefieren un híbrido convencional con una tecnología conocida y una carrocería familiar práctica, el Kia tiene argumentos sólidos.

La garantía es uno de sus grandes atractivos

Kia ha construido una reputación favorable en el mercado europeo gracias a la evolución de sus productos y a una política de garantía especialmente competitiva. El Sportage dispone de una cobertura comercial de siete años o 150.000 kilómetros, sujeta a las condiciones establecidas por el fabricante.

Es una ventaja interesante frente a muchos competidores, especialmente para quienes quieren conservar el automóvil durante un periodo prolongado. Eso no significa que el Sportage sea inmune a las averías ni que todas sus versiones tengan una fiabilidad idéntica. La experiencia real depende del mantenimiento, del motor y de las condiciones de uso.

Sin embargo, la trayectoria del modelo y la cobertura ofrecida por Kia son factores que pueden influir positivamente en la decisión de compra. El Sportage también ofrece un equipamiento de seguridad abundante, con asistentes de conducción, cámaras y diferentes sistemas de prevención de accidentes según el acabado.

El Peugeot 3008 responde con un interior más original y una gama eléctrica que el Kia no puede igualar directamente. Pero el Sportage destaca por su habitabilidad, la variedad de versiones híbridas y una propuesta especialmente orientada al uso familiar. Para quienes valoran la practicidad y buscan un SUV que puedan conservar durante muchos años, el Kia puede resultar una alternativa más equilibrada.