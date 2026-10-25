El Jaecco más accesible es, para muchos, el más bonito de la marca

Coches y Motos 25 OCT 2026 - 03:57h.

El 5 es una de las piezas clave en el éxito de la marca china en España

Lo nuevo de Jaecoo es un SUV que apunta a top ventas

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Jaecoo ha conseguido construir una identidad visual bastante reconocible en poco tiempo. Sus SUV apuestan por carrocerías robustas, parrillas verticales y una presentación que recuerda a modelos de segmentos superiores. El Jaecoo 5 lleva esa filosofía a un formato más compacto y accesible, convirtiéndose en una de las propuestas más interesantes de la marca para quienes valoran especialmente el diseño.

Frente al mayor tamaño de otros modelos de su catálogo, el Jaecoo 5 ofrece unas proporciones más contenidas y una silueta que combina elegancia con una apariencia aventurera. Su atractivo está precisamente en conseguir una imagen contundente sin necesitar una carrocería excesivamente grande.

Un diseño robusto con proporciones equilibradas

El Jaecoo 5 mide aproximadamente 4,38 metros de longitud y dispone de una carrocería de cinco puertas. El frontal mantiene una de las señas de identidad de la marca: una parrilla de grandes dimensiones con elementos verticales que refuerzan su presencia. Los faros son finos y se integran en una zona delantera de formas bastante rectas. El capó tiene una superficie elevada y el paragolpes incorpora protecciones que acentúan su apariencia de SUV.

De perfil destaca una línea de cintura horizontal, pasos de rueda marcados y un techo que apenas desciende hacia la parte posterior. Las proporciones son especialmente importantes. El Jaecoo 5 evita las siluetas demasiado redondeadas y apuesta por una carrocería que recuerda a los todoterrenos tradicionales, aunque está concebido principalmente para circular por carretera.

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La trasera mantiene ese mismo lenguaje, con un portón vertical y unos pilotos unidos visualmente. El resultado es un SUV de imagen elegante y robusta, con un diseño que puede resultar más equilibrado que el de algunos de sus hermanos mayores.

Un habitáculo tecnológico y bien aprovechado

El interior sigue una filosofía moderna, con una gran pantalla multimedia vertical situada en el centro del salpicadero. La instrumentación digital, la consola central y los revestimientos buscan transmitir una sensación de calidad superior a la que podría esperarse de un modelo de acceso.

El diseño interior es relativamente minimalista, con pocas interrupciones visuales y una distribución que concede gran protagonismo al sistema multimedia. La segunda fila ofrece espacio suficiente para dos adultos y la carrocería elevada facilita el acceso al habitáculo.

En la versión eléctrica, el maletero alcanza los 480 litros, a los que se añade un pequeño compartimento delantero de 35 litros. Son cifras interesantes para un SUV compacto y permiten utilizarlo como coche familiar sin grandes limitaciones.

Diferentes tecnologías para ampliar su público

Jaecoo ha desarrollado el modelo con una oferta mecánica que contempla alternativas de combustión y electrificadas, dependiendo del mercado y de la versión comercializada. La variante eléctrica utiliza un motor de 211 CV y ofrece una autonomía homologada de aproximadamente 402 kilómetros WLTP.

Es una configuración suficiente para afrontar los desplazamientos cotidianos y realizar viajes ocasionales, siempre que se planifiquen las recargas. La gama también apuesta por un equipamiento abundante, con asistentes de conducción, conectividad y elementos de confort que habitualmente aparecen en versiones superiores de otros fabricantes.

El precio constituye otro de sus argumentos. Al situarse por debajo de los SUV más grandes de Jaecoo, permite acceder al diseño característico de la marca con un presupuesto más contenido. Las ofertas concretas dependen de la motorización, el acabado y las condiciones comerciales.

El Jaecoo 5 no necesita ofrecer unas dimensiones enormes para resultar atractivo. Su carrocería combina formas contundentes con proporciones razonables, mientras el interior mantiene una presentación tecnológica.

Para quienes buscan un SUV con personalidad, pero no necesitan el tamaño de los modelos superiores, puede convertirse en la elección más interesante de la marca. Y desde el punto de vista estético, también tiene argumentos para ser considerado uno de sus diseños más logrados.