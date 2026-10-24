Italjet rompe con la imagen convencional del scooter con una de sus creaciones más radicales

Coches y Motos 24 OCT 2026 - 20:24h.

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En Italjet han ido más allá, y han logrado revolucionar el mundo de las scooter con una moto que es diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Sin duda, se trata de una creación radical, siendo especialmente potente para su cilindrada, y que llama la atención por su aspecto deportivo. Así es la Dragster 300, una scooter que destaca por mostrar al completo su chasis tubular de acero combinado con las pletinas de aluminio fundido, y que destaca por el sistema mono brazo ISS en el tren delantero.

En la parte ciclo, tiene unos frenos desarrollados por Bosch y un sistema antibloqueo ABS de doble canal. Aunque lo que más nos gusta es su motor mono cilíndrico refrigerado por líquido, actualizado para cumplir con la homologación Euro 5+, con una cilindrada de 278 centímetros cúbicos. Desarrolla una potencia de 23,8 CV y un par máximo de 26 Nm, así que sus prestaciones son magníficas para moverte con libertad por la ciudad.

Porque, junto a su reducido peso, de 130 kilos, alcanza unos picos de velocidad que son muy a tener en cuenta. Dentro de su equipamiento, lo que podemos resaltar es la instrumentación digital, con una óptima visualización de datos, que te permite consultar toda la información necesaria al momento. A nosotros nos parece una alternativa muy interesante a las scooters convencionales, aunque sí que opinamos que su coste es un poco excesivo.

La Italjet Dragster 300 cuesta 6.989 euros

Y es que hacerte con esta Italjet Dragster cuesta 6.989 euros, lo que pensamos que es un precio algo elevado para el tipo de moto que es. Aun y así, en caso de querer una moto diferente a las demás, no tenemos ninguna duda de que es una opción más que acertada.