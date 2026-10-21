KGM abre su gama SUV a más bolsillos con una propuesta contenida

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 11:16h.

En KGM presentan un coche SUV que nos ha dejado sin palabras

SangYong, ahora KGM, tiene un chollo para familias

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KGM, antes conocida como Sangyong, tiene un SUV en su catálogo que puede resultar interesante a más de uno, gracias a su precio contenido, y a su interesante propuesta. Porque el Tivoli es un coche pensado para los que busquen un transporte práctico, con una estética convencional de líneas marcadas, y que renuncia a complicaciones. Destaca por su finura notable, sin vibraciones molestas, y con un empuje realmente lineal y contundente a partes iguales.

Prioriza el confort y la seguridad por encima de todas las cosas, con una suspensión blanda, y es agradable para su uso diario o para realizar trayectos largos. Tiene una longitud de 4,23 metros, y todos los usuarios que lo han comprado han quedado muy satisfechos, resaltando que es muy cómodo para todos los pasajeros. Su valoración es excelente, y sus acabados no son nada malos, aunque tampoco es un coche de lujo, ni pretende serlo en ningún momento.

Hay tres motores distintos a escoger en el KGM Tivoli

Dentro de las alternativas que se presentan para escoger en el catálogo de KGM Tivoli, nos encontramos con tres opciones distintas. La más básica es de gasolina, con 135 CV, de tracción delantera y cambio manual de seis velocidades. La segunda es bifuel, gasolina y gas, con las mismas prestaciones y el mismo diseño.

Y la última, también de gasolina, entrega un total de 163 CV, con cambio automático, también de seis velocidades.

El KGM Tivoli, uno de los SUV más baratos del mercado

Lo que hace tan especial a este KGM Tivoli es que sea un SUV increíblemente barato, que se puede conseguir sin la necesidad de hacer ningún desembolso estratosférico. Y es que lo puedes tener en casa si pagas un total de 15.650 euros, un chollo se mire por donde se mire.