Alpine lleva su ADN deportivo a un eléctrico urbano con mucha personalidad

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 09:17h.

Si te gustaban los Renault 5 Copa Turbo y GT Turbo, esta es una buena alternativa

Renault tiene el que, para la mayoría, es el híbrido más bonito

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Alpine siempre ha sido sinónimo de deportividad, ligereza y sensaciones al volante. La marca francesa construyó su reputación con automóviles capaces de ofrecer grandes prestaciones sin recurrir a motores enormes. Sin embargo, la industria está cambiando y Alpine también ha decidido adaptarse. Con el respaldo del Grupo Renault, el fabricante ha iniciado una transformación que culminará con una gama completamente eléctrica. El primer paso de esta nueva etapa tiene nombre propio: Alpine A290.

La llegada del A290 supone una pequeña revolución para la compañía. Alpine nunca había comercializado un utilitario y tampoco contaba con un eléctrico de producción en serie. El nuevo modelo rompe ambas barreras y permite a la marca entrar en el segmento B. Su presentación tuvo lugar en junio de 2024, marcando el comienzo de una estrategia que busca acercar la deportividad a nuevos conductores.

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El Renault 5 eléctrico más deportivo

El Renault 5 E-Tech ha servido como punto de partida para desarrollar este pequeño deportivo. Sin embargo, Alpine ha querido imprimirle una personalidad diferente. Su carrocería presenta pasos de rueda ensanchados, paragolpes específicos y una imagen mucho más agresiva. La marca también ha trabajado en el comportamiento dinámico para ofrecer una conducción acorde con su tradición. El resultado es un utilitario eléctrico que pretende transmitir sensaciones más allá de sus cifras.

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El Alpine A290 mide 3,99 metros de longitud y dispone de una distancia entre ejes de 2,53 metros. Estas proporciones favorecen la agilidad urbana sin renunciar a cinco plazas. Además, el maletero ofrece 326 litros, una capacidad interesante para un coche de sus características. Entre sus principales rivales aparecen el Abarth 500e, el Peugeot e-208, el Opel Corsa Electric y el Lancia Ypsilon eléctrico.

Alpine comercializa tres acabados: GT, GT Performance y GTS. Las primera versión desarrolla 180 CV y 285 Nm de par máximo. Las otras dos elevan la potencia hasta 220 CV, con 300 Nm de par. Todas utilizan una batería de 52 kWh. La autonomía puede alcanzar 378 kilómetros, mientras que el modelo más potente acelera de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos.

El precio arranca en 39.000 euros al contado o 35.068 euros financiados. No pretende ser el eléctrico urbano más barato, sino uno de los más especiales. Con el A290, Alpine demuestra que la electrificación también puede tener carácter deportivo y que los coches pequeños todavía pueden despertar pasiones.