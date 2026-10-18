Honda convierte una pequeña moto de culto en un capricho más cercano

Coches y Motos 18 OCT 2026 - 03:47h.

Es de estilo retro marcado, ideal para moverse por la ciudad con agilidad y libertad

Muy buena, tanto como la Honda NX500, pero a precio de derribo

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En Honda han tenido la fantástica idea de convertir una de sus motos de culto más míticas en un modelo accesible para casi todos los públicos. Esto no se debe únicamente a su razonable precio, sino también a su cilindrada, que la hace apta para los usuarios que tan solo dispongan del carné de coche, aunque con tres años de antigüedad. Es de estilo retro marcado, ideal para moverse por la ciudad con agilidad y libertad, y con la tecnología más actual.

El logo histórico de la firma del Ala Dorada en un diseño 3D y el clásico Monkey en una de las tapas la hacen difícil de confundir, y a nivel estético, es de las más bonitas que nos podemos echar a la cara. Es de carácter alegre y deportivo al mismo tiempo, con iluminación full LED por delante y por detrás, y podemos resaltar su faro, su depósito de combustible, su manillar, sus retrovisores o su escape, así como su ergonomía realmente cómoda.

Tiene un peso increíblemente ligero, de apenas 107 kilos, muy compacta, con una corta distancia entre ejes. El motor tiene una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, que arroja una potencia de 9,3 CV, y un consumo de mechero, pues es de apenas 1,5 litros por cada 100 kilómetros. Esto, junto a su depósito de 5,6 litros, se traduce en una autonomía de 370 kilómetros. Sin duda, es una moto magnífica en todos los aspectos, y por un precio increíble.

La Honda Monkey 125 cuesta 4.500 euros

En relación calidad precio, es difícil que puedas encontrarte con alguna moto que supere a esta Honda Monkey 125. Y es que vas a tener suficiente con un total de 4.500 euros para que puedas hacerlo tuya, lo que nos parece una cantidad irrisoria.