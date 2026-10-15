Lancia acerca a un público más amplio uno de los urbanos más bonitos de su nueva etapa

Coches y Motos 15 OCT 2026 - 17:03h.

Diseño italiano, mucho equipamiento y un precio accesible

La nueva BMW es la moto más atractiva que ha fabricado BMW en los últimos años

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Lancia ha regresado al mercado con una propuesta que recupera buena parte de la elegancia que siempre caracterizó a la firma italiana. El protagonista de esta nueva etapa es el Ypsilon, un utilitario que apuesta por el diseño, la tecnología y una imagen más sofisticada. La marca pretende conquistar a quienes buscan un automóvil urbano diferente, sin necesidad de recurrir a modelos de categorías superiores.

El nuevo Ypsilon rompe con la estética de su antecesor. Su carrocería presenta líneas modernas, detalles cuidadosamente trabajados y una personalidad que lo distingue de sus competidores. Los faros Full LED, los contrastes en negro brillante y su particular frontal refuerzan esa imagen elegante. Una propuesta que busca hacerse un hueco frente al Dacia Sandero, Opel Corsa y SEAT Ibiza.

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Un clásico italiano traído al presente

Con 4,08 metros de longitud, el Lancia ofrece unas dimensiones adecuadas para circular por ciudad. Su anchura alcanza los 1,76 metros y dispone de una distancia entre ejes de 2,55 metros. El maletero ofrece 309 litros de capacidad, ampliables hasta 1.118 litros. Unas cifras que permiten combinar los desplazamientos cotidianos con escapadas de fin de semana.

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La versión de acceso incorpora un motor de gasolina de 100 CV y 205 Nm de par máximo, asociado a una caja de cambios manual. Esta mecánica permite acelerar de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 194 km/h. El consumo combinado homologado se sitúa en 5,2 litros cada 100 kilómetros, una cifra interesante para su categoría.

Lancia vuelve a Europa por todo lo alto con un precio imbatibe

En cuanto al precio, el Lancia Ypsilon parte de 18.612 euros al contado. La marca también anuncia una financiación con cuotas de 99 euros mensuales, una entrada de 4.524,05 euros y una última cuota de 12.637,32 euros. Esta fórmula busca facilitar el acceso a un modelo que combina una imagen distinguida con un equipamiento tecnológico generoso.

Precisamente, el interior constituye otro de sus atractivos. Desde la versión básica incorpora dos pantallas de 10,25 pulgadas, una destinada a la instrumentación y otra al sistema multimedia S.A.L.A.. También ofrece Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, climatizador automático, conexión USB-C y volante multifunción. Una dotación poco habitual en los acabados más económicos. Y se completa con sensores traseros de aparcamiento, reconocimiento de señales, asistente de mantenimiento de carril y alerta de atención del conductor.