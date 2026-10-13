El nuevo Audi es, para muchos, el modelo más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 13 OCT 2026 - 17:10h.

La marca premium ha transformado uno de sus modelos más populares

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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Audi ha recuperado uno de los nombres más particulares de su historia. El A2 original apareció a finales de los años noventa con una carrocería muy diferente a la de los compactos convencionales y una obsesión casi absoluta por reducir el consumo. Ahora, más de dos décadas después, el nuevo A2 e-tron recupera aquella filosofía en forma de un eléctrico que vuelve a dar prioridad a la eficiencia y al aprovechamiento del espacio.

El resultado es uno de los Audi más singulares de los últimos años. No tiene el aspecto agresivo de un RS ni las dimensiones de una gran berlina. Su atractivo está en una carrocería compacta, aerodinámica y de proporciones poco habituales dentro del catálogo de la marca.

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Un diseño que recupera una idea adelantada a su tiempo

El primer A2 fue un coche extraordinariamente avanzado cuando apareció en 1999. Su estructura de aluminio, su peso reducido y una carrocería diseñada para cortar el aire demostraban que Audi podía experimentar con soluciones diferentes a las de sus berlinas tradicionales.

El nuevo A2 e-tron recupera parte de aquella personalidad, aunque utiliza un lenguaje visual completamente actualizado. El frontal es corto, los faros tienen formas muy finas y las superficies están trabajadas para reducir la resistencia aerodinámica. La carrocería mantiene una silueta alta y compacta, con una línea de techo que permite aprovechar bien el espacio interior.

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De perfil se aprecia especialmente esa intención. No es un SUV convencional ni un compacto deportivo, sino un automóvil que intenta combinar las ventajas de ambos formatos sin necesidad de recurrir a una carrocería grande.

Audi anuncia un coeficiente aerodinámico de 0,24, una cifra especialmente buena para un coche de estas características. La imagen puede resultar menos espectacular que la de un gran cupé, pero tiene una personalidad que escasea entre los modelos actuales de la marca.

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Hasta 646 kilómetros sin recurrir a una batería gigantesca

La eficiencia es precisamente el argumento principal del nuevo A2 e-tron. Audi anuncia un consumo homologado que puede bajar hasta 12,8 kWh cada 100 kilómetros, una cifra especialmente reducida dentro de su gama eléctrica.

Gracias a ello, las versiones de mayor autonomía pueden alcanzar hasta 646 kilómetros WLTP. El modelo dispone de diferentes niveles de potencia y capacidades de batería, permitiendo escoger entre alternativas pensadas principalmente para ciudad y otras preparadas para afrontar viajes largos con mayor comodidad.

Las versiones más potentes alcanzan los 326 CV, unas prestaciones que demuestran hasta qué punto ha cambiado la tecnología desde el primer A2.

Sin embargo, lo interesante es que Audi no ha utilizado la potencia como principal reclamo. El proyecto gira alrededor de consumir poca energía y ofrecer un habitáculo aprovechable dentro de unas dimensiones contenidas.

Tecnología premium en un formato diferente

El interior incorpora una instrumentación digital de 11,9 pulgadas y una pantalla multimedia de 12,8, integradas en un conjunto curvado orientado hacia el conductor.

También dispone de servicios conectados, planificación inteligente de rutas para vehículos eléctricos y diferentes asistentes de conducción. Entre las opciones aparecen funciones de carga bidireccional, que permiten utilizar la batería para alimentar dispositivos o intercambiar energía con una instalación compatible.

Audi ha anunciado su comercialización europea durante el otoño de 2026, con las primeras entregas previstas para diciembre. En España, la gama aparece anunciada desde aproximadamente 35.760 euros, según la oferta y configuración.

Es una cantidad importante para un coche compacto, pero también supone una puerta de entrada diferente a la movilidad eléctrica premium.

El A2 e-tron no busca sustituir al A3 ni competir directamente con los SUV de la marca. Su objetivo es recuperar una idea que Audi exploró hace más de veinte años: hacer un coche tecnológicamente avanzado, eficiente y especialmente inteligente en el aprovechamiento del espacio.

Y ahí reside buena parte de su atractivo. Puede que otros Audi sean más deportivos o imponentes, pero pocos tienen una personalidad tan diferente.

El nuevo A2 demuestra que un automóvil puede resultar atractivo sin necesidad de ser enorme, agresivo o exageradamente potente. Su diseño responde a una función concreta y recupera una parte especialmente interesante de la historia de Audi.