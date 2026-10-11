La BMW F 900 XR es buena, más moderna y, muy importante, más barata que la Ducati Multistrada 950

Coches y Motos 11 OCT 2026 - 15:55h.

En 2025 sufrió una serie de actualizaciones muy importantes y destacadas

La Ducati más hermosa de la historia es de 1994

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Si hay una moto que se merece todos los elogios que puede recibir, esa es la BMW F 900 XR, que es buena, moderna y versátil. Además, tiene un precio que es accesible para prácticamente todos los públicos, lo que la hace incluso más llamativa, siendo una opción más económica que la Ducati Multistrada 950. Para nosotros no hay ninguna duda de que es una compra 100% fiable, y de la que cuesta creer que puedas llegar a arrepentirte en algún momento.

Es una sport turismo de manillar alto, con un equipamiento superior al de la media, y que se puede limitar para el carné A2. Aparte, en 2025 sufrió una serie de actualizaciones muy importantes y destacadas, entre las que se encuentran la homologación Euro 5+, la horquilla regulable, las llantas de aluminio más ligeras, la batería más ligera, el cubre manos de serie, el parabrisas rediseñado, los puños calefactables de serie o una nueva decoración.

Su imagen es claramente deportiva, con una parte delantera muy musculosa, y con una doble óptica de LED. El motor que impulsa esta moto es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 895 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 105 CV, y que tiene un sonido similar a una V2. Incorpora de serie el control de tracción, el control dinámico de frenada o el ABS en curva, y también dispone de tres modos de conducción. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT de 6,5 pulgadas con conectividad.

Precio de la BMW F 900 XR

El precio es la guinda del pastel de esta moto, pues la BMW F 900 XR nos parece una compra muy interesante de realizar. Tan solo hace falta que pongas un total de 13.150 euros, para que pueda ser de tu completa propiedad.