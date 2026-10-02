Seat lleva a más bolsillos uno de sus compactos más populares

Coches y Motos 02 OCT 2026 - 23:18h.

El León sigue siendo una referencia en su segmento

Seat tiene una nueva maravilla

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El Seat León lleva tantos años entre nosotros que resulta fácil olvidar lo difícil que se ha puesto encontrar un compacto tradicional a un precio razonable. Muchos fabricantes han reducido su oferta, otros han apostado casi todo por los SUV y algunos modelos que antes eran claramente generalistas han escalado hasta precios que hace unos años parecían reservados a categorías superiores.

Seat sigue manteniendo al León en una posición bastante más terrenal. La última campaña de la marca situaba el León 1.5 eTSI de 115 CV desde 22.476 euros financiando, con un precio al contado de 23.879 euros. La promoción terminó oficialmente el 30 de septiembre, por lo que las nuevas condiciones pueden cambiar, pero sirve para entender dónde está colocando Seat a uno de sus coches más conocidos.

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Un León que ya llega electrificado desde abajo

La versión protagonista utiliza el motor 1.5 eTSI de 115 CV acompañado por un sistema de hibridación ligera. Va asociado al cambio automático DSG de siete relaciones y obtiene la etiqueta ECO de la DGT, algo especialmente interesante para quien utilice el coche diariamente en Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad con restricciones de circulación.

No busca unas prestaciones espectaculares. Su sentido está en ofrecer suficiente potencia para moverse con soltura, reducir consumos y mantener la facilidad de uso de un gasolina convencional. Seat anuncia entre 5,2 y 5,6 litros cada 100 kilómetros según configuración, unas cifras razonables para un compacto que puede cumplir perfectamente como único coche de casa.

Además, el León conserva algo que siempre ha formado parte de su atractivo: no parece una versión barata aunque se elija uno de los escalones inferiores. Tiene una carrocería baja, faros estrechos, una trasera bastante limpia y unas proporciones que siguen funcionando bien después de varios años en el mercado.

Sigue siendo un coche muy fácil de recomendar para todo

El otro punto fuerte aparece cuando toca convivir con él. Con unos 4,37 metros de longitud, el León cabe bien en ciudad pero ofrece espacio suficiente para cuatro adultos y un maletero de 380 litros en las versiones que no sacrifican capacidad por la batería del sistema enchufable. No obliga a subir a un SUV para tener un coche familiar razonablemente práctico.

La gama actual también ha mejorado uno de los puntos que más críticas recibió en los primeros años de esta generación: el sistema multimedia. Las versiones actuales pueden equipar una pantalla de 12,9 pulgadas y mantienen una presentación moderna sin convertir el habitáculo en algo excesivamente complicado.

Quien necesite más espacio puede saltar al Sportstourer. Y quien tenga posibilidad de cargar en casa dispone del e-HYBRID de 204 CV, capaz de homologar hasta 134 kilómetros de autonomía eléctrica en el cinco puertas. Es una cifra suficientemente alta para realizar buena parte de los desplazamientos semanales sin utilizar gasolina.

Esa amplitud de opciones también ayuda a que el León continúe teniendo sentido. No obliga a escoger entre un gasolina convencional y un eléctrico: hay microhíbrido, híbrido enchufable y dos carrocerías.

El compacto tradicional todavía tiene mucho que decir

Durante años, coches como el León fueron la compra lógica para quien quería prácticamente de todo sin gastar demasiado. Un tamaño manejable, comportamiento agradable, cinco puertas, un buen maletero y motores capaces de viajar sin problemas. Los SUV cambiaron el mercado, pero no necesariamente hicieron obsoleta esa receta.

El León actual lo demuestra especialmente bien. Con el 1.5 eTSI añade cambio automático y etiqueta ECO sin disparar el consumo, mientras que Seat sigue utilizando las campañas comerciales para mantenerlo en una zona de precios competitiva.

Habrá que comprobar qué condiciones sustituyen a la promoción recién terminada, porque financiarlo no significa automáticamente pagar menos cuando se suman intereses y comisiones. Pero el planteamiento sigue intacto: Seat quiere que uno de sus modelos más conocidos continúe siendo una compra alcanzable. Y viendo dónde se han colocado los precios de muchos compactos, eso vuelve a ser uno de los grandes argumentos del León.