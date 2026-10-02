Más elegante, barato y, para muchos, una alternativa mejor que el Cupra Born

Coches y Motos 02 OCT 2026 - 10:03h.

El nuevo MG4 Urban va a poner en apuros a sus rivales

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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El nuevo MG4 Urban cambia profundamente la comparación con el Cupra Born. Ya no apuesta por la propulsión trasera ni por una silueta baja de compacto deportivo, sino por más espacio, un maletero superior a 500 litros y una tarifa oficial desde 25.490 euros. Con descuentos y ayudas, la marca anuncia un acceso desde 16.790 euros.

Esa cifra reúne todos los incentivos y no debe confundirse con el precio al contado aplicable a cualquiera. Aun así, la distancia frente al Cupra es considerable. Para una familia que busque su primer eléctrico, el MG puede resultar una alternativa mejor porque prioriza aquello que se utiliza todos los días y reduce mucho la inversión inicial.

Una carrocería más limpia y con proporciones familiares

El frontal utiliza faros finos unidos por una superficie oscura, un capó corto y una entrada inferior sencilla. No intenta parecer un deportivo mediante enormes rejillas ni piezas de color cobre. Las formas redondeadas y la anchura transmiten una imagen más serena que la del anterior MG4.

De perfil se aprecia una altura mayor y un techo que continúa casi recto hasta el portón. Esa solución le quita parte del aspecto dinámico del Born, pero deja más aire sobre las cabezas y facilita el acceso posterior. Los tiradores convencionales y las puertas grandes también simplifican la convivencia.

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La trasera coloca los pilotos en una franja horizontal y evita el alerón dividido de la generación anterior. El resultado es menos agresivo y, para quien prefiera un coche discreto, más elegante. No necesita recordar constantemente que funciona con electricidad.

Quinientos litros cambian el papel del MG4

Con 4,40 metros de longitud y 2,75 de batalla, el Urban ofrece espacio para cinco ocupantes y más de 500 litros de maletero. Esa capacidad lo acerca a SUV familiares y supera ampliamente la del Cupra Born. El coche deja de ser únicamente un compacto eléctrico para convertirse en una opción viable como vehículo principal.

La gama utiliza baterías de 43 o 54 kWh, con autonomías homologadas de 325 y 418 kilómetros. El motor desarrolla 110 kW —149 CV— y mueve las ruedas delanteras. No posee la aceleración ni el tacto de propulsión del Cupra, pero entrega fuerza suficiente para ciudad, rondas y autopista.

La recarga rápida permite pasar del 10 al 80 % en unos 28 minutos. También dispone de bomba de calor, función V2L para alimentar dispositivos externos y regeneración ajustable con modo de un solo pedal. Son elementos prácticos que no suelen reunirse en las versiones eléctricas más baratas.

En carretera, la suspensión busca comodidad y la dirección resulta ligera. El peso se percibe menos en maniobras de lo que sugieren sus dimensiones, y la entrega del motor evita tirones innecesarios. Es un planteamiento coherente con familias que priorizan viajar tranquilas antes que perseguir sensaciones deportivas.

El precio deja de exigir tantas renuncias

Desde el acabado básico aparecen pantalla de 12,8 pulgadas, instrumentación digital, cámara trasera, navegación y conectividad inalámbrica. MG añade siete airbags, su paquete de asistentes y una garantía extensa bajo sus condiciones habituales.

El Born sigue siendo más deportivo y posee un interior con identidad Cupra. El MG4 Urban responde con un maletero enorme, más facilidad de acceso y una factura sensiblemente inferior. Para muchos compradores, esas ventajas pesan más durante años que una aceleración especialmente rápida.

El nuevo MG resulta elegante porque ha dejado de acumular recursos deportivos y barato porque utiliza el precio para ampliar el público eléctrico. Como coche familiar y cotidiano, tiene argumentos claros para ser una alternativa más recomendable que el Cupra.