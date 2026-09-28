Mazda vuelve a enamorar con una imagen que lleva su filosofía Kodo hacia una estética más limpia y sofisticada

Coches y Motos 28 SEP 2026 - 01:29h.

La marca japonesa tiene un lenguaje de diseño muy bien valorado

Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

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Diseñar un SUV de casi cinco metros sin que parezca pesado exige bastante contención. El Mazda CX-80 resuelve ese problema mediante un capó largo, una cabina visualmente retrasada y laterales en los que la luz hace más trabajo que las líneas marcadas. La filosofía Kodo alcanza aquí una expresión especialmente madura.

Su imagen no busca agresividad inmediata. La parrilla es grande, pero queda integrada dentro del frontal; las ruedas llenan bien los pasos y el techo se mantiene recto para no perjudicar las plazas posteriores. El coche transmite presencia antes que espectáculo.

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La longitud se convierte en elegancia

La distancia entre el eje delantero y el parabrisas es mayor que en numerosos SUV con motor transversal. Esa proporción recuerda a las berlinas de propulsión trasera y permite que el morro parezca largo sin recurrir a un voladizo exagerado.

Los faros son estrechos y se unen visualmente al marco de la parrilla. El capó presenta unas curvas suaves que reflejan el entorno y cambian especialmente en colores como Artisan Red. Mazda evita llenar la zona delantera de falsas entradas de aire o piezas negras.

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Las puertas siguen la misma idea. Hay pocas líneas duras y ninguna intenta disimular las dimensiones. La pintura y la curvatura de la chapa hacen que el lateral gane profundidad según cambia la iluminación, aportando un aspecto más artesanal que tecnológico.

Una cabina donde importan los materiales

El salpicadero se extiende horizontalmente y mantiene una pantalla elevada que puede controlarse mediante una rueda entre los asientos. El climatizador conserva botones físicos y las funciones habituales no exigen navegar constantemente por menús.

Los acabados superiores utilizan cuero, madera y tejidos inspirados en técnicas japonesas. Algunas costuras permanecen visibles y añaden textura sin convertir el interior en una sucesión de adornos. Es una sofisticación tranquila, muy distinta a la de los habitáculos dominados por enormes paneles luminosos.

El CX-80 puede configurarse con siete plazas o con dos butacas independientes en la segunda fila. Estas últimas crean una zona central especialmente agradable y facilitan el acceso a los asientos posteriores. La tercera fila sirve para ampliar de verdad las posibilidades familiares, aunque con todas las plazas ocupadas el equipaje disponible se reduce.

La mecánica acompaña a sus proporciones

La versión híbrida enchufable desarrolla 327 CV y utiliza tracción total. Puede realizar desplazamientos cotidianos en modo eléctrico si se carga con frecuencia y conserva potencia suficiente para mover con solvencia un coche grande y cargado.

También existe un diésel de seis cilindros con hibridación ligera. Puede parecer una solución poco habitual, pero encaja con conductores que recorren muchos kilómetros, remolcan o utilizan continuamente la autopista. Su funcionamiento suave combina bien con el carácter del modelo.

La arquitectura longitudinal contribuye a una dirección precisa y a un comportamiento estable. No desaparecen el peso ni el tamaño, pero el CX-80 evita sentirse torpe. La postura de conducción y la respuesta progresiva permiten manejarlo con más naturalidad de la esperada.

Mazda vuelve a enamorar porque ha convertido la escala en serenidad. El capó largo, los colores profundos y una cabina trabajada alrededor de materiales reales consiguen que el CX-80 tenga presencia sin resultar ostentoso. Es la filosofía Kodo liberada de líneas innecesarias y aplicada a uno de los Mazda más grandes jamás vendidos en Europa.