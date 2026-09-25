Coches y Motos 25 SEP 2026 - 21:56h.

El Elroq enamora por diseño y tecnología

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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El Skoda Elroq demuestra que un eléctrico compacto no tiene por qué elegir entre autonomía, espacio y una tarifa razonable. Mide aproximadamente 4,49 metros, ofrece 470 litros de maletero y puede superar los 580 kilómetros WLTP en sus versiones de mayor alcance.

Volkswagen y Peugeot disponen de alternativas muy capaces, pero conseguir un conjunto equivalente suele exigir subir de batería, acabado o incluso tamaño. El Skoda aprovecha su plataforma eléctrica para concentrar todo lo necesario dentro de una carrocería manejable.

Cuatro metros y medio muy bien aprovechados

La distancia entre ejes deja bastante espacio para las piernas sin alargar innecesariamente los voladizos. Dos adultos pueden viajar detrás con comodidad y el techo apenas desciende, conservando buena altura sobre las cabezas.

El maletero ofrece 470 litros y utiliza unas formas bastante regulares. Skoda añade compartimentos para cables, redes, ganchos y diferentes soluciones Simply Clever que evitan perder espacio con objetos pequeños.

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Con los respaldos abatidos, la capacidad supera los 1.500 litros. Esto permite utilizar el Elroq como único coche familiar, algo que no todos los eléctricos compactos consiguen sin recurrir a una carrocería considerablemente más larga.

Hasta más de 580 kilómetros homologados

La gama ofrece diferentes baterías y niveles de potencia. Las versiones de acceso reducen capacidad y precio para quienes realizan principalmente recorridos urbanos, mientras que las configuraciones superiores permiten superar los 580 kilómetros WLTP.

El Elroq 85 utiliza propulsión trasera y desarrolla 286 CV. Es una cifra generosa, pero la entrega está configurada para resultar suave y fácil de controlar. Las variantes con dos motores añaden tracción total y prestaciones más contundentes.

La recarga rápida puede alcanzar alrededor de 175 kW, dependiendo de la batería. En condiciones adecuadas permite pasar aproximadamente del 10 al 80 % durante una parada de menos de media hora.

Una imagen moderna que no sacrifica utilidad

El frontal sustituye la parrilla tradicional por una superficie oscura denominada Tech-Deck Face, encargada de ocultar sensores. Sobre ella aparece el nombre Skoda escrito con letras separadas y unos faros divididos en dos niveles.

Los laterales mantienen un techo recto y pasos de rueda oscuros. No intenta parecer un cupé a costa de las plazas posteriores, una decisión que explica buena parte de su buena habitabilidad.

Dentro, una pantalla central de 13 pulgadas se combina con instrumentación compacta y accesos directos. Los materiales reciclados disponibles en algunas tapicerías añaden color y evitan que todo el habitáculo parezca una sucesión de superficies negras.

Las campañas pueden situar las configuraciones de acceso alrededor de los 34.000 euros al aplicar descuentos y programas vigentes. Hay que comprobar siempre qué parte corresponde a financiación, certificado energético o ayudas públicas.

Volkswagen puede ofrecer un tacto más conocido y Peugeot un interior más atrevido. El Elroq gana sentido cuando se observan conjuntamente el maletero, la autonomía y la tarifa. Por lo que cuesta, pocos SUV eléctricos consiguen ofrecer tanto espacio sin renunciar a una batería preparada para viajar.