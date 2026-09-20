Más bonito de lo esperado, económico y con argumentos para superar al Volkswagen T-Roc

Coches y Motos 20 SEP 2026 - 05:07h.

Nissan tiene un SUV muy top a un precio que no se aleja mucho del que tienen algunas versiones del T-Roc

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El Nissan X-Trail pertenece a una categoría superior a la del Volkswagen T-Roc. Es más largo, puede ofrecer siete plazas y dispone de una mecánica e-Power de 204 CV por un precio promocional que actualmente parte de 33.050 euros financiando, 34.550 euros al contado.

Eso significa que determinadas configuraciones del Nissan pueden acercarse al territorio económico de un SUV compacto bien equipado. Cuando ocurre, el X-Trail empieza a resultar difícil de ignorar: ofrece más coche, más espacio y una mecánica híbrida muy particular.

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El tamaño extra se aprovecha de verdad

El X-Trail mide aproximadamente 4,68 metros. Esa longitud permite instalar una segunda fila amplia y, según versión, dos asientos adicionales detrás. Las siete plazas no están pensadas para que adultos grandes crucen Europa, pero resuelven perfectamente desplazamientos ocasionales con niños.

El maletero también se beneficia de la carrocería. Con la tercera fila plegada hay una zona de carga amplia y de formas regulares, mientras que la segunda fila puede desplazarse para repartir el espacio entre pasajeros y equipaje.

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El T-Roc resulta mucho más manejable en ciudad, pero el Nissan gana claramente cuando el coche tiene que absorber sillas infantiles, maletas, bicicletas o vacaciones familiares.

e-Power ofrece una conducción diferente

En el X-Trail e-Power, las ruedas son impulsadas siempre por motores eléctricos. El propulsor de gasolina funciona como generador y produce la energía necesaria para alimentar el sistema.

La versión de tracción delantera desarrolla 204 CV. Por encima aparece e-4ORCE, con un segundo motor y tracción total eléctrica. Esa configuración permite controlar de forma muy rápida la fuerza enviada a cada eje y mejora la capacidad sobre superficies de poca adherencia.

La sensación al acelerar se acerca a la de un eléctrico: no hay cambios de marcha y la respuesta llega de manera inmediata. Al mismo tiempo, basta con repostar gasolina cuando se agota el depósito.

Un precio que lo mete en comparaciones inesperadas

Nissan anuncia actualmente el X-Trail e-Power Acenta desde 33.050 euros financiando y 34.550 euros al contado. Es importante separar ambas cantidades, pero incluso el precio directo resulta competitivo para un SUV de 204 CV y tamaño familiar.

El Volkswagen T-Roc tiene una carrocería más compacta y una gama diferente. En sus versiones básicas puede costar menos, pero a medida que se añaden potencia, cambio automático y equipamiento la distancia se reduce.

El Nissan también ofrece pantallas de gran formato, asistentes ProPILOT, cámaras periféricas y diferentes elementos de confort según acabado. No transmite la misma sensación compacta y ágil del Volkswagen, pero tampoco pretende hacerlo.

El X-Trail supera al T-Roc cuando la prioridad es obtener espacio, potencia y capacidad familiar por el dinero invertido. Es más grande, puede llevar siete personas y su e-Power proporciona una conducción especialmente suave. Si ambos terminan acercándose en precio, el Nissan ofrece argumentos muy difíciles de discutir.