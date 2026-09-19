Cuesta menos que una BMW, tiene motor bicilíndrico y una orientación aventurera

Coches y Motos 19 SEP 2026 - 18:53h.

El sistema de inyección lleva el sello de Bosch, mientras que el acelerador es por cable, no electrónico

La alternativa barata a la BMW trail y, para muchos, muy atractiva

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La Morbidelli MBP C 652 V nos resulta una de las motos más curiosas que hemos visto jamás. Su orientación aventurera, su precio accesible, inferior al de cualquier BMW, y su estética tan original le hace tener un encanto especial e irresistible, que la convierte en una apuesta segura. Su estética es imponente, con un concepto muy marcado por su tipo de motor, y se puede conseguir en varios colores, como son el negro, el gris y el blanco.

Pasando al motor que tiene equipado, es de dos cilindros en V, con una cilindrada de 650 centímetros cúbicos, de refrigeración líquida, y que es capaz de superar los 170 kilómetros por hora de velocidad punta. El motor se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, con embrague anti-rebote instalado de serie, y la potencia que declara es de 55,76 CV a 7.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 62 Nm a 6.000 rpm. El sistema de inyección lleva el sello de Bosch, mientras que el acelerador es por cable, no electrónico.

Hay dos modos de conducción seleccionables, y también cuenta con control de tracción, así como un ABS de doble canal. La parte ciclo está muy bien trabajada, con un basculante de acero, bastidor de doble cuna de aluminio o amortiguador con precarga ajustable, y el peso del conjunto es de 225 kilos. Las ópticas son full LED con faro redondo delantero y luz DRL, y tiene una pequeña pantalla LCD en la instrumentación que muestra toda la información necesaria.

La Morbidelli MBP C 652 V está valorada en 6.790 euros

Después de todo lo que ya hemos comentado, quizás podías esperar que la Morbidelli MBP C 652 V fuera mucho más cara de lo que realmente es. Pero la realidad es que basta con hacer un desembolso total de 6.790 euros para que pueda ser totalmente tuya.