Más elegante, bonito y asequible, con argumentos para enfrentarse al Ford Focus

Coches y Motos 19 SEP 2026 - 06:42h.

El Focus ya es historia, y modelos como este Skoda van ganando peso

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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El Ford Focus dejó de producirse en 2025, pero continúa siendo una referencia para medir cualquier compacto europeo. El Skoda Scala ocupa hoy una posición parecida: tiene un tamaño razonable, motores de gasolina conocidos y un maletero enorme sin alcanzar el precio de modelos de categorías superiores.

Su diseño también ha ganado presencia con las últimas actualizaciones. Los faros estrechos, el gran cristal posterior y las líneas sencillas le dan una elegancia discreta. No intenta parecer un deportivo radical; funciona mejor como un coche limpio, práctico y fácil de mantener durante años.

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Una trasera de cristal muy característica

El frontal combina la parrilla tradicional de Skoda con unos faros finos disponibles con tecnología LED. Las formas del paragolpes aportan anchura, mientras que el capó conserva unas líneas marcadas que permiten identificarlo rápidamente como miembro de la marca.

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De perfil se aprecia una carrocería de 4,36 metros, algo más larga que varios compactos pero todavía fácil de manejar. El techo apenas cae hacia atrás y deja suficiente altura para los pasajeros posteriores.

La luneta se prolonga sobre parte del portón y lleva el nombre Skoda escrito directamente sobre el cristal. Es el detalle con más personalidad del Scala y consigue que la trasera parezca más ancha y sofisticada sin utilizar adornos complicados.

Un maletero propio de coches mayores

El Scala ofrece 467 litros de capacidad, una cifra superior a la de muchos compactos tradicionales y cercana a la de algunos familiares pequeños. Con los asientos abatidos puede superar los 1.400 litros.

La abertura del portón es amplia y las formas regulares permiten aprovechar el espacio. También aparecen soluciones Simply Clever, como compartimentos, ganchos y accesorios destinados a evitar que los objetos se desplacen.

Las plazas traseras aprovechan bien la distancia entre ejes. Dos adultos pueden viajar con comodidad y la altura disponible evita que el techo se convierta en un problema. Esa combinación de maletero y habitabilidad era precisamente una de las cualidades que hicieron atractivo al Focus.

Motores sencillos y un precio razonable

La gama contempla motores de gasolina con potencias desde unos 95 hasta 150 CV. El 1.0 TSI de 115 CV ofrece un equilibrio adecuado entre prestaciones y consumo, con posibilidad de cambio manual o automático DSG según configuración.

No hay versiones híbridas completas ni eléctricas, una limitación frente a compactos más recientes. A cambio, la oferta resulta fácil de comprender y utiliza mecánicas ampliamente extendidas dentro del grupo Volkswagen.

En septiembre de 2026, el precio al contado de las configuraciones de acceso se sitúa alrededor de 25.264 euros. La cantidad financiada puede parecer menor, aunque el total a plazos supera el precio directo debido a intereses y comisiones.

El Focus siempre destacó por su conducción, y el Scala no busca arrebatarle ese terreno mediante una suspensión dura. Sus argumentos son otros: cuesta una cantidad razonable, ofrece 467 litros y tiene un interior sencillo de utilizar.

Ahora que Ford ha abandonado el segmento, el Skoda ocupa con naturalidad parte de su espacio. Es elegante sin resultar pretencioso, amplio sin convertirse en una berlina enorme y suficientemente asequible para seguir siendo un compacto generalista de verdad.