Lynk & Co sorprende con un modelo más elegante, económico y, para algunos, mejor que el Nissan Qashqai

Coches y Motos 16 SEP 2026 - 18:09h.

El modelo japonés sabe que Lynk & Co juega en otra liga

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Lynk & Co 01 ha cambiado mucho desde que llegó a Europa asociado casi exclusivamente a una suscripción. La versión actualizada conserva su espaciosa carrocería, mejora el sistema multimedia y utiliza una mecánica híbrida enchufable con 276 CV y 75 kilómetros de autonomía eléctrica. Sigue teniendo un diseño sobrio, pero ahora transmite una imagen más madura y cuidada.

Frente al Nissan Qashqai, su ventaja aparece para quien puede cargar en casa y quiere hacer los recorridos diarios sin utilizar gasolina. También ofrece más potencia y una dotación muy generosa, especialmente al valorar cuánto costaría añadir elementos equivalentes a un SUV convencional.

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Una elegancia que no necesita llamar demasiado la atención

El 01 utiliza una parrilla baja y unos grupos ópticos divididos. Las luces diurnas quedan sobre el capó y los faros principales se integran más abajo, una distribución que permite reconocerlo inmediatamente sin recurrir a formas exageradas.

Los laterales son sencillos y la línea del techo se mantiene prácticamente horizontal hasta la parte posterior. Los detalles negros y las llantas aportan presencia, mientras que la trasera utiliza unos pilotos que se prolongan hacia el centro del portón.

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No tiene el aspecto robusto del Qashqai ni intenta parecer un todoterreno. Su carrocería es más limpia y urbana, con un estilo que encaja bien en un coche destinado a moverse en silencio durante buena parte del día.

Un interior amplio y muy equipado

La actualización incorporó una pantalla multimedia más rápida y de mayor tamaño. La instrumentación es digital y la presentación general resulta sencilla, con materiales agradables en las zonas que se tocan habitualmente.

La segunda fila ofrece buen espacio para las piernas y la anchura permite viajar con comodidad a dos adultos. El maletero cubre las necesidades habituales de una familia, aunque los componentes del sistema enchufable impiden obtener una capacidad tan sobresaliente como la de algunos SUV exclusivamente térmicos.

El equipamiento puede incluir techo panorámico, cámaras, asientos eléctricos y calefactados, conectividad y un amplio paquete de asistentes. Lynk & Co reduce así la necesidad de añadir opciones o subir varios escalones de acabado.

Setenta y cinco kilómetros que cambian su utilización

El sistema híbrido enchufable desarrolla 276 CV y permite homologar hasta 75 kilómetros eléctricos. Si se carga cada noche, muchos desplazamientos cotidianos pueden completarse sin poner en marcha el motor de gasolina.

El Qashqai e-Power también se mueve siempre mediante su motor eléctrico, pero genera la energía a bordo utilizando gasolina. Es una solución suave y eficiente que no requiere enchufe. El Lynk & Co resulta más recomendable cuando hay recarga doméstica, porque permite evitar directamente el combustible durante los trayectos cortos.

Su precio al contado se sitúa alrededor de 40.995 euros. Las promociones financiadas pueden rebajar mucho la cifra inicial anunciada, aunque el coste total a plazos debe revisarse antes de compararlo con el Nissan. Su carácter económico está principalmente en la relación entre potencia, dotación y autonomía eléctrica, no en enfrentar reclamos publicitarios distintos.

El Qashqai sigue siendo una opción familiar muy equilibrada. El 01 ofrece una experiencia más potente, silenciosa y equipada para quien pueda aprovechar su batería. En ese uso concreto tiene argumentos sólidos para resultar mejor y, además, aporta una elegancia discreta que le sienta especialmente bien.