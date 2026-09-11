Coches y Motos 11 SEP 2026 - 03:48h.

Este SUV no arrasa, pero es una opción muy a tener en cuenta como alternativa a los top ventas

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El Suzuki S-Cross no suele protagonizar las listas de los SUV más llamativos, pero precisamente su discreción forma parte de su atractivo. Es un coche de tamaño contenido, interior aprovechable y mecánicas sencillas, pensado para cumplir tanto en ciudad como en carretera. Con promociones que rebajan su tarifa, se mantiene como una alternativa razonable para quien busca practicidad sin pagar por elementos que no necesita.

La carrocería mide 4,30 metros de largo, una cota que permite aparcarlo sin demasiadas dificultades y, al mismo tiempo, acomodar a cuatro adultos con solvencia. Su diseño recurre a una parrilla grande, faros LED y protecciones inferiores para transmitir una imagen de SUV tradicional. No arriesga, pero ofrece una presencia más robusta que la de la generación anterior.

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Dentro, la prioridad es la funcionalidad. Los mandos principales se reconocen de inmediato y la climatización conserva controles físicos. Dependiendo del acabado, dispone de pantalla multimedia de 7 o 9 pulgadas, conexión con el teléfono, cámara de visión trasera o sistema de visión periférica. La presentación no resulta tan sofisticada como la de rivales recientes, pero la ergonomía es sencilla y los materiales parecen pensados para soportar bien el uso cotidiano.

Tamaño compacto, espacio suficiente

Las plazas delanteras ofrecen buena visibilidad gracias a una posición elevada. Detrás, dos adultos disponen de un espacio correcto, aunque un tercer ocupante viajará más justo. El respaldo trasero puede regularse en inclinación y el maletero alcanza 430 litros en las versiones mild hybrid, una capacidad competitiva para un coche de estas dimensiones. En el híbrido completo el volumen se reduce por la ubicación de la batería.

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La gama mecánica se ha articulado alrededor de un motor 1.4 Boosterjet turbo con hibridación ligera de 48 voltios y 129 CV. El sistema eléctrico ayuda al propulsor de gasolina en determinadas fases, permite reducir ligeramente el consumo y concede la etiqueta ECO de la DGT. Puede asociarse a un cambio manual o automático, según la configuración disponible.

También ha existido una variante híbrida autorrecargable 1.5 con cambio automatizado. Su funcionamiento busca priorizar la eficiencia urbana, aunque la respuesta del cambio no resulta tan fluida como la de otros híbridos del mercado. Antes de comprar conviene probar ambas opciones: el 1.4 turbo suele ofrecer un tacto más natural en carretera, mientras que el híbrido completo gana sentido en trayectos tranquilos y urbanos.

La tracción total sigue siendo un elemento diferencial

Uno de los mayores argumentos del S-Cross es la posibilidad de montar el sistema AllGrip Select. El conductor puede elegir programas para asfalto, nieve o superficies deslizantes, y la electrónica reparte la fuerza entre ambos ejes cuando es necesario. No lo transforma en un todoterreno, pero aporta seguridad en carreteras de montaña, pistas sencillas o zonas donde la lluvia y la nieve son habituales.

En marcha prima la facilidad. La dirección es ligera, la suspensión absorbe razonablemente bien y el peso contenido ayuda a que el coche no se sienta torpe. El aislamiento acústico y el refinamiento no alcanzan el nivel de los SUV más caros, una concesión comprensible en un modelo que compite por relación entre precio, equipamiento y versatilidad.

El Suzuki S-Cross no destaca por una única característica espectacular. Su fortaleza es sumar tamaño manejable, maletero útil, etiqueta ECO y tracción total opcional en un conjunto sin complicaciones. La expresión «para todos los bolsillos» debe tomarse como un reclamo relativo, porque sigue siendo una compra importante, pero dentro del mercado actual representa una de las maneras más equilibradas de acceder a un SUV familiar y polivalente.