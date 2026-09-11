Coches y Motos 11 SEP 2026 - 08:51h.

El 08 es un SUV dirigido a los que buscan calidad, diseño y tecnología

El nuevo Lynk & Co es, para muchos, el más atractivo de la marca

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Lynk & Co lleva tiempo intentando hacerse un hueco en Europa con una propuesta diferente a la de las marcas tradicionales. Sin embargo, el nuevo 08 juega en otra liga. No solo es más grande y ambicioso que los modelos con los que el fabricante se dio a conocer en nuestro mercado, sino que también supone un salto evidente en diseño, tecnología y prestaciones.

Precisamente por eso tiene argumentos para ser considerado el Lynk & Co más espectacular de la historia reciente de la marca. Y no es únicamente una cuestión estética. El 08 combina una carrocería de fuerte presencia con un sistema híbrido enchufable de 350 CV y una autonomía eléctrica que alcanza los 200 kilómetros homologados.

Un diseño que eleva la imagen de Lynk & Co

El primer argumento está a la vista. Con aproximadamente 4,82 metros de longitud, el 08 tiene unas proporciones que lo acercan a los grandes SUV premium. La línea de techo ligeramente descendente, los tiradores enrasados y las puertas sin marco consiguen que su tamaño no se traduzca en una apariencia pesada.

Especialmente característico es el frontal. Las luces diurnas verticales se prolongan hacia las aletas, mientras que los grupos ópticos principales ocupan una posición inferior. Es una solución suficientemente diferente para reconocer el coche inmediatamente sin necesidad de recurrir a una parrilla gigantesca.

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El salto continúa dentro. Una pantalla central de 15,4 pulgadas domina un habitáculo de planteamiento minimalista, acompañado por instrumentación digital y un sistema de proyección de información frente al conductor. Lynk & Co también ha trabajado especialmente los materiales, la iluminación ambiental y la sensación de amplitud.

Además, no sacrifica practicidad para conseguir esa imagen. El maletero dispone de 540 litros y puede remolcar hasta 1.600 kilos.

Sus 200 kilómetros eléctricos marcan diferencias

El segundo gran argumento está bajo la carrocería. El Lynk & Co 08 desarrolla 350 CV, pero la cifra realmente importante para entender el coche es otra: hasta 200 kilómetros de autonomía eléctrica WLTP.

Es una distancia extraordinariamente elevada para un híbrido enchufable. Permite plantearse una utilización cotidiana prácticamente como si se tratara de un eléctrico, siempre que exista la posibilidad de cargar la batería regularmente. Para muchos conductores, supone poder completar varios días de desplazamientos habituales sin utilizar gasolina.

Cuando entran en juego tanto la batería como el depósito de combustible, la autonomía combinada anunciada supera los 1.000 kilómetros. Ahí aparece otra de las ventajas del 08: ofrece buena parte de la experiencia cotidiana de un eléctrico sin obligar a depender exclusivamente de los puntos de carga cuando toca afrontar un viaje largo.

La gama española se articula alrededor de los acabados Core y More. El primero parte de 52.995 euros, mientras que el segundo arranca en 56.995 euros. Son cifras que colocan al 08 claramente por encima de los Lynk & Co que conocíamos hasta ahora.

Y precisamente ahí está la clave. El 08 no parece simplemente otro modelo añadido al catálogo. Por dimensiones, diseño, potencia, autonomía eléctrica y presentación interior, funciona prácticamente como la carta de presentación de una nueva etapa para Lynk & Co. Hasta ahora ningún otro modelo de la marca había reunido tantos argumentos para llamar la atención.