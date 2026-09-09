Compacto, cómodo y muy eficiente, este Toyota es uno de los mejores coches para viajar sin gastar demasiado

Coches y Motos 09 SEP 2026 - 16:04h.

La versión familiar del Corolla es la solución perfecta

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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No todos los conductores necesitan un SUV para viajar cómodamente en familia. De hecho, uno de los automóviles más racionales del mercado sigue apostando por una fórmula mucho más tradicional: carrocería familiar, gran maletero, mecánica híbrida y consumos realmente contenidos. Se trata del Toyota Corolla Touring Sports, la variante familiar del popular compacto japonés. Un modelo que quizá no genere tanta expectación como los últimos SUV, pero que resulta especialmente difícil de superar cuando se analizan conjuntamente espacio, eficiencia, fiabilidad y comodidad.

Su longitud de aproximadamente 4,65 metros permite ofrecer mucho espacio sin convertirse en un vehículo excesivamente voluminoso, algo que se agradece tanto en carretera como cuando toca utilizarlo diariamente por ciudad.

Casi 600 litros de maletero sin necesidad de comprar un SUV

La carrocería familiar es uno de los principales secretos del Corolla Touring Sports. Toyota consigue ofrecer entre 581 y 598 litros de maletero dependiendo de la versión.

Eso significa que puede competir perfectamente con numerosos SUV familiares, pero manteniendo una carrocería más baja y aerodinámica. Para una familia que viaje frecuentemente, esos litros adicionales permiten transportar maletas, carritos infantiles y prácticamente todo el equipaje habitual sin necesidad de instalar cofres adicionales.

La menor altura respecto a un SUV también influye en otros aspectos. El coche ofrece una conducción más cercana a la de un turismo tradicional, con movimientos de carrocería contenidos y una sensación de estabilidad especialmente agradable en autopista.

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Además, sus cinco plazas permiten utilizarlo como coche familiar principal sin los compromisos de espacio que suelen encontrarse en compactos convencionales.

Una mecánica híbrida perfecta para reducir consumos

Toyota lleva décadas desarrollando sistemas híbridos y esa experiencia constituye otro de los principales argumentos del Corolla.

La gama ofrece alternativas híbridas con potencias que alcanzan aproximadamente entre 140 y 178 CV. Ambas permiten disponer de la etiqueta ECO de la DGT y, sobre todo, conseguir consumos homologados realmente bajos.

Dependiendo de la configuración, el Corolla Touring Sports se mueve alrededor de los 4,5-4,8 litros cada 100 kilómetros. Son cifras especialmente destacables para un coche familiar de estas dimensiones.

Además, no necesita enchufarse. El sistema gestiona automáticamente el funcionamiento del motor eléctrico y del propulsor de gasolina, convirtiéndolo en una alternativa sencilla para conductores que quieren reducir consumos pero todavía no desean depender de puntos de carga.

Uno de esos coches que tiene sentido prácticamente para todo

La gran virtud del Corolla Touring Sports es probablemente que no destaca únicamente en un apartado. Es la suma de diferentes cualidades la que termina convirtiéndolo en una compra especialmente racional.

Es suficientemente compacto para utilizarlo diariamente, ofrece un enorme maletero, tiene mecánicas eficientes y mantiene unos niveles de confort adecuados para recorrer cientos de kilómetros.

Las ofertas disponibles pueden situar su precio alrededor de los 26.200 euros bajo determinadas condiciones, aunque el precio final dependerá de versión, financiación y promociones.

No pretende ofrecer la posición elevada de conducción de un SUV ni una estética especialmente aventurera. A cambio, proporciona prácticamente todo lo que necesita una familia que busque viajar cómodamente gastando poco combustible.

Precisamente por eso el Toyota Corolla Touring Sports sigue siendo una alternativa que merece la pena considerar antes de lanzarse directamente a por un SUV. Puede parecer una opción más tradicional, pero pocas fórmulas resultan actualmente tan equilibradas.