Coches y Motos 07 SEP 2026 - 18:56h.

El Tavascan amplía la gama de SUV de la marca española

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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Cupra ha construido buena parte de su identidad alrededor del diseño, pero el Tavascan lleva esa filosofía más lejos que cualquier otro modelo de la marca. Su carrocería de SUV coupé, el elaborado frontal y un interior completamente diferente lo convierten en uno de los eléctricos más reconocibles del mercado.

Comparte elementos técnicos con otros coches del Grupo Volkswagen, aunque visualmente resulta difícil encontrar el parecido. El Tavascan utiliza esa base para crear una experiencia mucho más emocional.

El Cupra más espectacular hasta la fecha

Su silueta combina una posición elevada con una línea de techo descendente. El frontal utiliza una firma luminosa de tres triángulos y un logotipo iluminado, mientras que las entradas de aire y las formas del capó aumentan su agresividad.

La parte trasera mantiene los pilotos unidos y coloca nuevamente el emblema de Cupra en una posición protagonista. Los acabados oscuros y los detalles en cobre refuerzan la sensación de estar ante un coche especial.

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A pesar de su apariencia deportiva, el Tavascan conserva una buena practicidad. El maletero alcanza los 540 litros y las plazas traseras ofrecen un espacio adecuado para adultos. La caída del techo puede reducir ligeramente la altura, pero no impide utilizarlo como coche familiar.

Un interior que parece conceptual

El elemento más llamativo del habitáculo es una gran estructura central que divide visualmente el salpicadero y sostiene parte de la consola. Esta solución, combinada con la iluminación ambiental, crea una atmósfera muy diferente a la de otros eléctricos del grupo.

El sistema multimedia utiliza una pantalla central de 15 pulgadas, acompañada por una instrumentación digital compacta. El equipamiento disponible incluye navegación conectada, proyección de información sobre el parabrisas, cámaras periféricas y un equipo de sonido Sennheiser.

Como sucede en otros modelos modernos, muchas funciones se controlan desde la pantalla. El resultado es visualmente limpio, aunque algunos usuarios echarán de menos más mandos físicos.

Entre 190 y 340 CV

La versión de acceso desarrolla 190 CV y homologa aproximadamente 441 kilómetros de autonomía. Es una alternativa suficiente para quien priorice el diseño y el uso cotidiano.

El Tavascan Endurance utiliza una batería de 82 kWh y un motor trasero de 286 CV. Puede alcanzar hasta 557 kilómetros WLTP, convirtiéndose en la configuración más adecuada para viajar.

Por encima se encuentra la versión VZ, con dos motores, tracción integral y 340 CV. Ofrece aceleraciones mucho más contundentes y una respuesta más deportiva, aunque consume más energía y reduce la autonomía.

La recarga rápida permite recuperar el 80 % de la batería en alrededor de media hora bajo condiciones favorables. Todas las versiones cuentan con la etiqueta CERO.

Un precio competitivo con ayudas

El precio oficial comienza en 42.228 euros, mientras que la promoción anunciada puede situar el acceso alrededor de 36.272 euros al aplicar las ayudas y los descuentos disponibles. Las versiones más completas superan ampliamente los 60.000 euros.

El Tavascan no es el eléctrico más asequible ni el de recarga más rápida. Tampoco ofrece el espacio de un SUV de formas convencionales. Su principal argumento es una combinación de diseño, potencia y autonomía que pocos competidores consiguen presentar con tanta personalidad.

Para muchos, es el Cupra más bonito. Y, a diferencia de numerosos ejercicios de estilo, también ofrece 540 litros de maletero y autonomía suficiente para funcionar como único coche.