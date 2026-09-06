Lynk & Co tiene uno de los coches más llamativos de su catálogo y su diseño rompe por completo con lo habitual

Coches y Motos 06 SEP 2026 - 10:47h.

El 02 se convierte en una de las mejores opciones de su categoría

El nuevo Lynk & Co es, para muchos, el más atractivo de la marca

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El Lynk & Co 02 no parece interesado en pasar inadvertido. El primer modelo completamente eléctrico de la marca para el mercado europeo apuesta por una imagen atrevida, una elevada carga tecnológica y unas prestaciones capaces de situarlo frente a algunos de los crossovers eléctricos más deseados.

Su planteamiento se aleja del SUV tradicional. Lynk & Co lo define como un crossover de estilo coupé, una fórmula que combina una posición de conducción elevada con una silueta más baja y dinámica. El resultado es un automóvil difícil de confundir con cualquier otra propuesta de su segmento.

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Un diseño con personalidad propia

Con 4,46 metros de longitud y solamente 1,57 metros de altura, el Lynk & Co 02 presenta unas proporciones más deportivas de lo habitual. El frontal está dominado por unos grupos ópticos divididos y unas luces diurnas colocadas en una posición elevada, mientras que la carrocería utiliza superficies limpias y detalles muy marcados.

La pronunciada caída del techo y el elaborado diseño de la zaga refuerzan su aspecto de coupé. Además, la posibilidad de elegir colores llamativos y llantas de hasta 20 pulgadas permite configurar un conjunto todavía más vistoso.

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No es un coche que pretenda agradar a todo el mundo. Precisamente ahí reside buena parte de su atractivo: frente a numerosos eléctricos de líneas conservadoras, el 02 ofrece una identidad visual muy reconocible.

Un interior dominado por la tecnología

El habitáculo mantiene el enfoque moderno del exterior. El salpicadero presenta un diseño minimalista, con una gran pantalla central desde la que se gestionan la mayoría de las funciones. La instrumentación digital, la conectividad y las ayudas a la conducción completan una experiencia propia de un modelo de última generación.

La versión More añade elementos destinados a elevar la sensación de calidad y confort, como un techo panorámico, un equipo de sonido más avanzado y diferentes funciones de asistencia y aparcamiento. Los materiales y el diseño interior transmiten una imagen más sofisticada de lo que tradicionalmente se espera en una marca relativamente joven.

Sus cinco plazas permiten utilizarlo como coche familiar, aunque su silueta condiciona parcialmente la practicidad. El maletero ofrece 410 litros, a los que se suma un pequeño compartimento delantero de 15 litros especialmente útil para guardar los cables de carga.

Potencia de sobra y hasta 445 kilómetros de autonomía

Las dos versiones utilizan un motor eléctrico de 272 CV, una cifra considerable para un automóvil de este tamaño. La entrega inmediata de potencia garantiza aceleraciones contundentes, pero también una conducción silenciosa y agradable en los desplazamientos cotidianos.

La batería de 66 kWh permite homologar entre 435 y 445 kilómetros de autonomía WLTP, dependiendo del acabado. Son cifras suficientes para afrontar el uso diario sin preocupaciones y realizar viajes con una planificación razonable. Su condición de eléctrico también le concede la etiqueta CERO de la DGT.

Un precio capaz de aumentar su atractivo

El Lynk & Co 02 Core parte oficialmente de 35.495 euros, mientras que el acabado More comienza en 39.495 euros. Sin embargo, la promoción anunciada puede reducir el precio de acceso hasta 24.795 euros al incluir ayudas públicas y el máximo de descuentos disponibles, por lo que conviene revisar detenidamente sus condiciones.

No es el crossover eléctrico con mayor maletero ni la opción más convencional, pero combina 272 CV, buena autonomía, abundante tecnología y un diseño que rompe con lo habitual. Para quien busque un eléctrico diferente y con carácter, el Lynk & Co 02 constituye una de las propuestas más llamativas del momento.