Coches y Motos 05 SEP 2026 - 03:14h.

Alfa Romeo tiene un SUV que le puede robar ventas al compacto alemán

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El Mercedes Clase A es uno de los compactos premium más deseados, pero su precio de partida cercano a los 39.000 euros puede alejarlo de muchos compradores. Alfa Romeo propone una alternativa diferente con el Junior Ibrida, un SUV urbano de diseño deportivo que cuesta considerablemente menos, ofrece más maletero y también disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.

Aunque pertenecen a categorías distintas, ambos modelos compiten por atraer a conductores que buscan un coche atractivo, tecnológico y con una imagen superior a la habitual. El italiano añade una carrocería SUV más práctica para la ciudad y una oferta que puede situar su precio por debajo de los 25.000 euros.

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Hasta 14.000 euros de diferencia

El Alfa Romeo Junior Ibrida tiene un precio oficial de aproximadamente 29.400 euros en su acabado de acceso. Con los descuentos disponibles y sujeto a las condiciones de la promoción, la cifra puede reducirse hasta unos 25.000 euros.

El Mercedes Clase A 180 parte, por su parte, de cerca de 39.000 euros, con promociones mucho más contenidas. La diferencia entre ambos puede acercarse así a los 14.000 euros, una cantidad importante incluso teniendo en cuenta el posicionamiento más premium, el mayor tamaño y la calidad interior del alemán.

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El Junior no ofrece el mismo nivel de refinamiento, pero sí una imagen muy personal. Su frontal incorpora la característica parrilla de Alfa Romeo, mientras que sus proporciones compactas y diferentes detalles deportivos le permiten distinguirse de otros SUV urbanos.

Un motor híbrido con 145 CV y etiqueta ECO

La versión Ibrida utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,2 litros acompañado por un sistema eléctrico de 48 voltios. El conjunto desarrolla 145 CV y está asociado a una transmisión automática de doble embrague con seis velocidades.

El sistema eléctrico puede ayudar al motor de combustión durante las aceleraciones e incluso mover el vehículo durante periodos breves a baja velocidad. No permite recorrer grandes distancias sin gasolina, pero contribuye a reducir el consumo, homologado desde 4,8 litros cada 100 kilómetros.

Gracias a esta microhibridación, el Junior recibe la etiqueta ECO. El distintivo aporta ventajas para circular por zonas de bajas emisiones, aunque conviene recordar que las versiones de gasolina microhíbridas del Mercedes Clase A también disponen de esta clasificación ambiental.

Más maletero en una carrocería más corta

El Alfa Romeo mide 4,17 metros de longitud, aproximadamente 25 centímetros menos que el Mercedes. Pese a ello, su maletero alcanza los 415 litros en las versiones de tracción delantera.

El Clase A se queda alrededor de los 350 litros, por lo que el Junior ofrece unos 65 litros adicionales. La carrocería elevada también facilita el acceso al habitáculo y permite aprovechar mejor el espacio de carga.

Las plazas traseras del modelo italiano no son especialmente amplias, sobre todo para adultos altos. Sin embargo, su maletero y sus dimensiones exteriores lo convierten en una opción práctica para parejas o familias pequeñas que se muevan habitualmente por ciudad.

Equipamiento completo desde el acabado básico

La dotación de serie incluye faros LED, climatizador automático, llantas de aleación, control de crucero, reconocimiento de señales y asistente de mantenimiento de carril. También ofrece un sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

El Mercedes continúa por delante en calidad percibida, aislamiento y posibilidades de personalización, pero muchos de sus elementos más interesantes requieren acudir a paquetes opcionales.

El Junior no es un sustituto directo del Clase A, aunque sí constituye una alternativa inteligente para quien priorice diseño, maletero, cambio automático y etiqueta ECO. Su precio notablemente inferior termina convirtiéndose en el argumento más difícil de ignorar.