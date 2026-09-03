El nuevo DS es, para muchos, el modelo más elegante que ha creado la marca en su etapa más reciente

Coches y Motos 03 SEP 2026 - 18:28h.

Esta berlina eléctrica no tiene nada que envidiar a las premium

DS tiene una alternativa más atractiva a Tesla

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DS lleva años buscando una identidad capaz de distinguirla de las marcas premium alemanas. Con el nuevo DS N°8 parece haber encontrado una fórmula especialmente convincente: diseño francés, una cuidada presentación interior y una mecánica eléctrica que permite viajar sin convertir cada desplazamiento largo en un ejercicio de planificación.

Este nuevo buque insignia no pretende competir mediante la deportividad extrema. Su propuesta gira alrededor del confort, la aerodinámica y una elegancia que, aunque seguirá siendo subjetiva, resulta mucho más coherente que en algunos de los anteriores modelos de la firma.

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La elegancia nace de sus proporciones

El DS N°8 mide 4,82 metros de longitud, pero su altura se queda en 1,58 metros. Es grande, aunque no tiene la silueta voluminosa habitual de muchos SUV. La línea de techo descendente, la luneta inclinada y el elaborado tratamiento de la zaga lo acercan visualmente a un gran turismo elevado.

Su diseño frontal también evita cualquier parecido con un automóvil convencional. La parrilla iluminada DS Luminascreen, el emblema central y las luces diurnas verticales crean una firma visual reconocible incluso de noche. Los faros incorporan varios módulos y pequeños detalles inspirados en el motivo Clous de Paris, recurrente en los productos de la marca.

Uno de sus elementos más particulares es la pintura bitono extendida, que puede cubrir el techo, parte del capó y la zona superior del frontal. Es una solución arriesgada, pero encaja con la personalidad del coche y refuerza la sensación de estar ante algo distinto.

El resultado no solo busca llamar la atención. Su carrocería alcanza un coeficiente aerodinámico de 0,24, una cifra muy favorable para un vehículo de este tamaño.

Un habitáculo diseñado como una pieza de mobiliario

La personalidad del DS N°8 continúa dentro. El salpicadero utiliza líneas envolventes y una iluminación ambiental que reproduce motivos geométricos. El volante con forma de X, la consola central flotante y algunos mandos con apariencia de cristal convierten el puesto de conducción en uno de los más singulares del mercado.

Dependiendo del acabado, puede incorporar tapicería de cuero Nappa con confección tipo correa de reloj, Alcantara parcialmente reciclado y costuras con efecto perlado. DS también ofrece configuraciones sin materiales de origen animal.

La pantalla central de 16 pulgadas concentra el sistema multimedia, mientras que la instrumentación digital utiliza un panel de 10,25 pulgadas. La tecnología está muy presente, pero no absorbe por completo el diseño del habitáculo.

Los asientos delanteros pueden disponer de masaje, calefacción, ventilación y un sistema que dirige aire caliente hacia el cuello. Detrás, la inclinación de los respaldos y la batalla de 2,90 metros favorecen una postura relajada. El maletero, con hasta 620 litros, permite además plantearlo como un coche familiar y no solo como un escaparate de diseño.

Hasta 750 kilómetros de autonomía

La versión de acceso combina una batería de 78 kWh con un motor delantero de 230 CV y homologa alrededor de 550 kilómetros. Por encima aparece la variante Long Range, equipada con una batería de 99 kWh, 245 CV y hasta 750 kilómetros de autonomía WLTP.

La opción más potente añade un segundo motor, tracción total y 350 CV. Su autonomía es inferior a la del Long Range de tracción delantera, pero ofrece mejores prestaciones y mayor capacidad de tracción. En corriente continua, la recuperación de la batería hasta el 80 % puede rondar la media hora.

Un coche pensado para viajar con calma

Más que perseguir una conducción agresiva, el DS N°8 quiere aislar a sus ocupantes. El sistema DS Active Scan Suspension utiliza una cámara para leer el estado del asfalto y anticipar el funcionamiento de los amortiguadores. A ello se suman cristales acústicos y un notable trabajo de aislamiento.

Su precio de tarifa comienza en 56.861 euros, aunque las campañas promocionales pueden reducirlo hasta aproximadamente 48.000 euros al aplicar financiación, descuentos y ayudas. Sigue sin ser un automóvil económico, pero ofrece una alternativa con mucha más personalidad que la mayoría de los SUV eléctricos de representación.

Puede que algunos de sus detalles resulten excesivos. Sin embargo, pocos DS modernos han conseguido unir exterior, habitáculo, confort y tecnología con esta coherencia. Precisamente por eso, para muchos, el N°8 ya es el modelo más elegante de la etapa reciente de la marca.