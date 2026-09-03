Alfa Romeo acerca al gran público su SUV híbrido más esperado con una nueva versión de acceso

Coches y Motos 03 SEP 2026 - 21:41h.

El Tonale en su versión PHEV es una opción interesante

Alfa Romeo vuelve a reinventar el Tonale

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Alfa Romeo ha reorganizado la gama del Tonale con el objetivo de convertirlo en una alternativa más competitiva frente a modelos como el BMW X1, el Mercedes GLA o el Volvo XC40. Una de las principales novedades es la llegada de un acabado de acceso que también puede asociarse a la mecánica híbrida enchufable Q4 de 270 CV.

Esta combinación permite acceder al Tonale más potente y eficiente sin tener que elegir necesariamente uno de los niveles de equipamiento superiores. Su precio oficial parte de 51.019 euros, aunque las promociones disponibles pueden reducirlo hasta aproximadamente 43.666 euros al aplicar descuentos y las ayudas correspondientes.

Un acabado básico que no parece básico

La nueva versión de entrada, denominada simplemente Tonale, conserva buena parte de la presencia visual de los acabados más caros. Incluye llantas de aleación de 17 pulgadas y los característicos faros Full LED con firma luminosa 3+3, uno de los elementos que permiten reconocer inmediatamente al SUV italiano.

En el interior incorpora asientos tapizados en tejido y símil cuero, volante deportivo con botón de arranque y climatizador automático de dos zonas. No tiene los detalles decorativos, la tapicería de Alcantara o las llantas de mayor tamaño disponibles en los acabados Sprint, Ti y Veloce, pero tampoco transmite la sensación de ser una versión excesivamente simplificada.

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El equipamiento tecnológico incluye una pantalla central táctil de 10,25 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, instrumentación digital de 12,3 pulgadas y servicios conectados. También equipa acceso y arranque sin llave, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y retrovisores plegables eléctricamente.

La mecánica más potente de la gama

El sistema híbrido enchufable combina un motor de gasolina 1.3 turbo con otro propulsor eléctrico situado en el eje trasero. El conjunto desarrolla 270 CV y dispone de tracción total Q4, sin una conexión mecánica convencional entre ambos ejes.

Esta arquitectura permite mejorar la adherencia y conservar un comportamiento más dinámico que el habitual en muchos SUV híbridos. El Tonale puede acelerar de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos, una cifra que lo sitúa claramente por encima de lo que cabría esperar de una versión de acceso.

La batería tiene 15,5 kWh de capacidad y permite recorrer hasta 61 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP. Es una distancia suficiente para realizar numerosos desplazamientos diarios sin utilizar gasolina, siempre que se pueda recargar con frecuencia. Utilizando un punto de 7,4 kW, la carga puede completarse en unas dos horas y media.

Etiqueta CERO y tracción total

Además de sus prestaciones, el Tonale híbrido enchufable dispone de la etiqueta CERO de la DGT. Esto supone ventajas de acceso y estacionamiento en muchas ciudades, al tiempo que amplía sus posibilidades como automóvil para viajar.

El sistema Alfa Romeo DNA permite modificar la respuesta del conjunto mediante diferentes programas. El modo Advanced Efficiency prioriza la circulación eléctrica, Natural busca un equilibrio para el uso cotidiano y Dynamic ofrece una respuesta más directa.

Su maletero se queda en 385 litros, una cifra discreta para un SUV de 4,52 metros y claramente inferior a la de algunas alternativas. La presencia de la batería y del motor eléctrico trasero reduce la capacidad disponible, por lo que este será uno de sus principales puntos débiles para las familias que necesiten mucho espacio.

Una forma más accesible de llegar al Tonale PHEV

El nuevo acabado de entrada prescinde de ciertos elementos de lujo, pero mantiene el diseño, la tecnología fundamental y, sobre todo, el sistema híbrido enchufable de 270 CV. Esa es la clave de la propuesta: pagar menos por el mismo conjunto mecánico que utilizan las versiones superiores.

Con una oferta cercana a los 43.666 euros, el Tonale se sitúa en una posición mucho más atractiva. Continúa sin ser un SUV barato, pero ahora resulta más sencillo acceder a uno de los híbridos enchufables con mayor personalidad, mejores prestaciones y un diseño más diferenciador de su categoría.