Más elegante que el Audi Q3 y con una silueta que recuerda a modelos mucho más caros

Coches y Motos 31 AGO 2026 - 08:36h.

Diseño coupé, mecánicas híbridas muy eficientes y espacio para toda la familia

Más bonito, para muchos, que el Audi Q3

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El Audi Q3 ocupa un lugar destacado entre los SUV premium. El Renault Rafale busca conquistar a ese mismo comprador mediante una imagen más atrevida y una carrocería mayor. El techo descendente, las proporciones musculosas y el acabado esprit Alpine recuerdan a modelos más caros, mientras Renault conserva un planteamiento familiar.

El Renault Rafale mide 4,71 metros de longitud, 1,87 metros de anchura y 1,61 metros de altura. La batalla de 2,74 metros favorece la amplitud interior. El maletero ofrece 528 litros con los asientos disponibles. La capacidad aumenta hasta 1.600 litros cuando los ocupantes pliegan la segunda fila.

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Hasta 300 CV de potencia y más de 100 km de autonomía eléctrica en el PHEV

La versión híbrida autorrecargable combina un motor de gasolina 1.5 turbo de tres cilindros con dos motores eléctricos de 34 y 68 CV. La mecánica desarrolla 199 CV y utiliza una batería de 2 kWh. El Rafale acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza 180 km/h.

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El Renault Rafale HEV homologa un consumo de 4,7 l/100 km. Esta eficiencia convierte al SUV francés en una opción interesante para viajar. Renault anuncia esta versión por 42.039 euros al contado o 35.917 euros financiados. El KGM Actyon híbrido y el Omoda 9 aparecen como sus rivales más directos.

La variante híbrida enchufable eleva la potencia hasta 300 CV y 230 Nm. La tracción total transmite la fuerza a las cuatro ruedas. El Rafale PHEV acelera de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos y alcanza 180 km/h. La batería permite recorrer hasta 106 kilómetros sin utilizar gasolina.

El equipamiento parece de alta gama

Renault vende el Rafale PHEV desde 48.716 euros al contado o 44.195 euros financiados. La variante enchufable ofrece mejores prestaciones, tracción total y autonomía eléctrica suficiente para numerosos trayectos diarios. Renault también incorpora un cargador de 7 kW y cables de modo 2 y modo 3 para facilitar cada recarga.

El acabado esprit Alpine incorpora llantas de 20 pulgadas, Alcántara reciclado, asientos calefactables y climatizador bizona. La pantalla OpenR Link de 12 pulgadas integra los servicios de Google. Renault añade control de crucero adaptativo, cámara trasera digital, detector de ángulo muerto y sistema 4Control Advanced.