Toyota tiene un SUV que se atreve con el BMW X1 y apuesta por una fórmula muy diferente

Coches y Motos 30 AGO 2026 - 15:42h.

Diseño coupé, mecánica híbrida muy eficiente y fiabilidad japonesa

Toyota convierte al Corolla en una bestia

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El BMW X1 convence mediante su imagen premium, sus acabados y sus posibilidades mecánicas. Toyota responde desde otro ángulo. El C-HR utiliza un diseño mucho más atrevido y una gama completamente electrificada. No pretende imitar al BMW, sino ofrecer consumos bajos, facilidad de uso y un precio sensiblemente más accesible.

La tarifa oficial de acceso asciende a 35.387 euros. Toyota anuncia ahora el modelo desde 30.750 euros al contado o 29.050 euros financiados. Este precio es para la versión inicial combina un motor de gasolina 1.8 de 98 CV con otro eléctrico de 95 CV. El sistema entrega 140 CV de potencia total. El C-HR acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos, alcanza 170 km/h y consume 4,7 litros cada 100 kilómetros.

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Disponible en tres versiones mecánicas

Por encima aparece el 200H. Esta variante utiliza un bloque 2.0 acompañado por un motor eléctrico de 113 CV. El conjunto desarrolla 197 CV y mantiene el consumo en 4,8 l/100 km. Su precio comienza en 28.500 euros financiando. Ambas configuraciones autorrecargables reciben la etiqueta ECO de la DGT.

La gama también ofrece un híbrido enchufable de 223 CV. Su batería de 13,8 kWh permite recorrer hasta 62 kilómetros eléctricamente. Acelera hasta 100 km/h en 7,2 segundos y homologa 1,2 l/100 km. Cuesta 35.725 euros al contado o 32.500 euros financiando y obtiene la etiqueta CERO.

Dimensiones ideales para la ciudad y para mucho más

El C-HR mide 4,36 metros de longitud y cuenta con una batalla de 2,64 metros. El maletero ofrece 358 litros en las versiones híbridas. La variante enchufable reduce esa capacidad hasta 311 litros. No destaca especialmente por espacio, pero sus proporciones resultan manejables en ciudad. Kia Niro y Mazda MX-30 figuran entre sus rivales.

El acabado Active incorpora cuadro digital de 12,3 pulgadas, pantalla central de ocho pulgadas y climatizador bizona. También incluye acceso sin llave, cámara trasera y conexión inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. La seguridad reúne ocho airbags, crucero adaptativo, ángulo muerto, mantenimiento de carril y frenada precolisión.