Coches y Motos 30 AGO 2026 - 05:47h.

Nissan tiene un SUV que, para muchos, es mejor que la opción checa

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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El Skoda Kodiaq es uno de los grandes referentes entre los SUV familiares. Tiene mucho espacio, una enorme capacidad de carga y versiones de siete plazas, argumentos que lo convierten en una opción muy completa. Sin embargo, existe una alternativa japonesa que puede resultar todavía más interesante para quienes prioricen el confort, la suavidad de marcha y una mecánica híbrida: el Nissan X-Trail.

El modelo de Nissan lleva años siendo uno de los SUV familiares más reconocibles del mercado, pero su última generación ha dado un importante salto adelante. Su diseño es más llamativo, el interior transmite mayor calidad y la tecnología e-POWER proporciona una experiencia de conducción diferente a la de otros híbridos.

El Nissan X-Trail destaca por espacio y comodidad

Con aproximadamente 4,68 metros de longitud, el Nissan X-Trail ofrece unas dimensiones muy adecuadas para quienes necesitan bastante espacio sin dar el salto hacia un SUV excesivamente grande.

Una de sus grandes virtudes aparece precisamente en las plazas posteriores. Hay mucho espacio para las piernas y una buena altura disponible, por lo que dos adultos pueden viajar cómodamente durante muchos kilómetros. La posibilidad de desplazar longitudinalmente la segunda fila también permite adaptar el interior dependiendo de las necesidades de cada momento.

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Otro detalle especialmente útil para las familias es el amplio ángulo de apertura de las puertas traseras. Colocar una silla infantil o ayudar a entrar a los niños resulta más sencillo que en muchos de sus rivales.

Además, el X-Trail puede contar con siete plazas. Los dos últimos asientos están especialmente indicados para niños o para desplazamientos puntuales, pero añaden una versatilidad que muchos compradores consideran fundamental.

La tecnología e-POWER es uno de sus grandes argumentos

Nissan también ha conseguido diferenciar su SUV mediante una propuesta mecánica bastante particular. El sistema e-POWER utiliza el motor de gasolina principalmente para producir electricidad, mientras que el encargado de mover las ruedas es el motor eléctrico.

El resultado es una conducción especialmente suave, con una entrega de potencia inmediata y una sensación al volante que recuerda en algunos momentos a la de un coche eléctrico, pero sin necesidad de buscar un cargador.

La gama incluye una versión e-POWER de 204 CV, mientras que la variante e-4ORCE añade tracción total y eleva la potencia hasta los 213 CV.

Más allá de las prestaciones, lo realmente interesante está en el refinamiento. En conducción urbana y a velocidades moderadas, el X-Trail puede resultar especialmente agradable por su suavidad y reducido nivel de ruido.

Un SUV ideal para viajar en familia

Es precisamente el confort uno de los apartados donde el Nissan X-Trail puede convencer frente al Skoda Kodiaq. La suspensión tiene una puesta a punto orientada hacia la comodidad y el aislamiento acústico ayuda a crear un ambiente relajado.

A ello se suma un puesto de conducción moderno, con instrumentación digital, una pantalla central de generosas dimensiones y numerosos sistemas de asistencia.

El Skoda Kodiaq sigue siendo difícil de superar si el objetivo principal es conseguir el máximo espacio y capacidad de carga. Sin embargo, el X-Trail presenta una alternativa con mucha personalidad.

Su atractivo diseño, las excelentes plazas posteriores, la posibilidad de disponer de siete asientos y, sobre todo, el funcionamiento suave de su sistema híbrido convierten al Nissan en una opción especialmente recomendable. Para quienes busquen un SUV familiar cómodo y silencioso con etiqueta ECO, el X-Trail tiene argumentos suficientes para situarse entre los mejores de su categoría.