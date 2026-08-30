El nuevo Renault es, para muchos, el más bonito del catálogo

Coches y Motos 30 AGO 2026 - 18:38h.

No solo es bonito: también divertido, dinámico, eficiente y tecnológico

Renault, ahora sí, copia a Toyota

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Renault recuperó uno de sus nombres más queridos para crear un urbano eléctrico lleno de personalidad: el nuevo Twingo E-Tech. Volvió casi a la par que el Renault 5, en una colección de modelos retro con tecnología del futuro que completa el Renault 4 E-Tech. Un modelo ideal para la ciudad que combina formas redondeadas, colores llamativos y guiños al modelo original. Su diseño alegre y reconocible puede convertirlo, para muchos compradores, en el automóvil más bonito del catálogo de Renault.

La carrocería mide solamente 3,79 metros de longitud y 1,49 metros de altura. Su batalla alcanza 2,49 metros. Estas proporciones facilitan los giros, las maniobras y el aparcamiento. Sin embargo, el interior aprovecha cada centímetro. Los asientos traseros independientes pueden deslizarse y abatirse para adaptar el espacio a cada necesidad.

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El Renault retro ideal para urbanitas

El maletero ofrece 305 litros en su configuración normal, una cifra destacable para un coche pequeño. La capacidad aumenta hasta 966 litros al plegar la segunda fila. Incluso el respaldo del acompañante puede abatirse en el acabado Techno. Fiat 500e, Lancia Ypsilon eléctrico y Dacia Spring aparecen como sus rivales.

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El motor eléctrico desarrolla 80 CV y 175 Nm. Una transmisión automática envía la fuerza a las ruedas traseras. El Twingo acelera de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos y alcanza 130 km/h. Su autonomía homologada asciende a 261 kilómetros, suficiente para cubrir desplazamientos urbanos y recorridos interurbanos cotidianos.

Renault anuncia el Twingo desde 17.463 euros al contado o financiado, antes de descontar las ayudas del Plan AUTO+. El cargador admite 6,6 kW. La dotación incluye un cable de modo 3 para puntos de carga. El modo ECO y la frenada regenerativa ayudan a aprovechar mejor la energía disponible.

Equipamiento muy tecnológico y útil para el día a día

El acabado Evolution incluye pantalla central de 10,1 pulgadas, instrumentación digital de siete, conectividad inalámbrica y sensores traseros. También ofrece climatización, faros LED y actualizaciones remotas. La seguridad reúne frenada automática, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y vigilancia del conductor. El equipamiento inicial resulta realmente completo para su precio.

El acabado Techno añade Google integrado, seis altavoces, asistente Reno y control de crucero adaptativo. Incorpora climatizador automático, cámara trasera, llave manos libres y cuatro niveles de regeneración con función One Pedal.