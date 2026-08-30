Coches y Motos 30 AGO 2026 - 13:43h.

El SUV compacto que viene desde China para plantar cara a los de alta gama

Los nuevos JAECOO híbridos llegan a España con 224 CV, 900 km de autonomía y etiqueta ECO

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El JAECOO 7 no quiere ser solamente otro SUV chino económico. La marca busca acercarse a modelos más caros mediante materiales cuidados, una presentación tecnológica y un equipamiento poco habitual desde el primer acabado. Su intención es ofrecer una experiencia cercana a la categoría premium, pero manteniendo precios más propios de un SUV generalista.

Con 4,50 metros de longitud, 1,87 metros de anchura y 1,68 metros de altura, el JAECOO 7 ocupa el centro del segmento familiar. La batalla alcanza 2,65 metros. El maletero ofrece 424 litros y aumenta hasta 1.349 litros al abatir los asientos. Kia Sportage y MG HS aparecen como sus competidores más directos.

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Viene de China pero no tiene nada que envidiar de los premium

La dotación ayuda a sostener esa ambición. Los cuatro acabados, denominados Pure, Select, Business y Exclusive, incorporan llantas de 19 pulgadas, faros Full LED y techo panorámico. También aparecen portón eléctrico, acceso sin llave y retrovisores calefactados. Los asientos delanteros deportivos cuentan con ajustes eléctricos, calefacción y ventilación desde el escalón inicial.

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El habitáculo coloca una pantalla multimedia de 14,8 pulgadas en el centro del salpicadero. El sistema ofrece navegación conectada 3D, Android Auto y Apple CarPlay. Un cuadro digital de 10,25 pulgadas completa la instrumentación. El JAECOO también incluye cargador inalámbrico, climatizador bizona e iluminación ambiental, elementos que elevan la sensación de calidad.

La seguridad resulta igualmente amplia. El modelo equipa numerosos airbags, incluido uno central y otro para las rodillas del conductor. El control de crucero adaptativo trabaja junto al asistente de atascos. La frenada automática, el ángulo muerto y las cámaras 3D facilitan los desplazamientos. También incorpora mantenimiento de carril y vigilancia del tráfico cruzado posterior.

Dos versiones híbridas a elegir

La gama comienza con un motor de gasolina de 145 CV, pero las promociones convierten a los dos híbridos en las opciones más interesantes. El SHS-H autorrecargable desarrolla 224 CV, acelera hasta 100 km/h en 8,3 segundos y consume 5,5 l/100 km. Sus emisiones homologadas se sitúan en 125 g/km. Cuesta desde 27.690 euros.

Por encima está el SHS-P enchufable. Esta versión desarrolla 279 CV, homologa 2,4 l/100 km y emite 23 g/km. Completa el 0 a 100 km/h en 8,5 segundos. Pese a su mayor potencia, cuesta desde 26.490 euros promocionados. Además, la garantía de siete años o 150.000 kilómetros termina de reforzar una propuesta capaz de inquietar a marcas premium.