Este SUV tiene todo para ser una de las mejores alternativas al Toyota C-HR

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 00:14h.

BYD apuesta por los SUV compactos con una propuesta casi imbatible por relación calidad/precio

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota C-HR se ha convertido en uno de los SUV compactos más populares del mercado español. Su diseño diferente, la eficiencia de sus motores híbridos y la experiencia de Toyota en este tipo de mecánicas son algunos de sus principales argumentos. Sin embargo, la competencia es cada vez mayor y BYD tiene un modelo que puede complicarle las cosas: el Atto 2 DM-i.

La propuesta del fabricante chino resulta especialmente interesante porque combina unas dimensiones compactas con una mecánica híbrida enchufable, mucho equipamiento y la posibilidad de disfrutar de la etiqueta CERO de la DGT. Una combinación que puede convencer a quienes buscan un SUV electrificado para utilizar tanto en ciudad como en carretera.

El BYD Atto 2 DM-i apuesta por la etiqueta CERO

La principal diferencia respecto al Toyota C-HR híbrido convencional está bajo el capó. El BYD Atto 2 DM-i utiliza un sistema híbrido enchufable que combina un motor de gasolina con uno eléctrico y una batería que puede cargarse externamente.

Su principal ventaja aparece en los desplazamientos cotidianos. Si el conductor dispone de un punto de carga en casa o en el trabajo, puede aprovechar la batería para realizar buena parte de sus trayectos utilizando electricidad y reducir considerablemente el consumo de gasolina.

Al mismo tiempo, cuando llega el momento de viajar, el motor de combustión permite continuar circulando sin depender exclusivamente de los puntos de carga. Es precisamente esta versatilidad la que convierte a los híbridos enchufables en una opción atractiva para determinados conductores.

Además, el Atto 2 DM-i cuenta con la etiqueta CERO, una ventaja importante respecto a los híbridos convencionales con etiqueta ECO.

Un SUV compacto, práctico y bien equipado

Otro de los puntos fuertes del BYD está en sus dimensiones. Con aproximadamente 4,33 metros de longitud, mantiene un tamaño muy adecuado para desenvolverse por ciudad sin convertirse en un coche demasiado pequeño para viajar en familia.

El habitáculo ofrece cinco plazas y un planteamiento claramente tecnológico. Como ocurre en otros modelos de BYD, las pantallas tienen bastante protagonismo y el equipamiento busca convertirse en uno de los argumentos para convencer frente a alternativas de fabricantes más tradicionales.

También cumple correctamente en capacidad de carga. Su maletero ofrece alrededor de 425 litros, una cifra suficiente para el uso cotidiano y para realizar viajes sin demasiados problemas de espacio.

En marcha, su planteamiento está más orientado hacia la comodidad y la eficiencia que hacia una conducción especialmente deportiva. Es una filosofía que encaja perfectamente con lo que busca buena parte de los compradores de SUV compactos.

Una alternativa muy seria al Toyota C-HR

El Toyota C-HR sigue teniendo grandes argumentos. Su tecnología híbrida está ampliamente probada y no obliga al conductor a preocuparse por cargar una batería. Para quien quiera simplemente repostar y conducir, continúa siendo una opción excelente.

Sin embargo, el BYD Atto 2 DM-i juega otras cartas. Su sistema híbrido enchufable permite aprovechar mucho más la conducción eléctrica, ofrece etiqueta CERO y mantiene la tranquilidad de disponer de un motor de gasolina para los viajes largos.

A todo ello se suma un diseño moderno, un interior tecnológico, unas dimensiones compactas y un equipamiento competitivo. BYD está demostrando que ya no necesita competir únicamente mediante precios bajos.

Por todo ello, el Atto 2 DM-i tiene ingredientes suficientes para convertirse en uno de los rivales más interesantes del Toyota C-HR, especialmente para aquellos compradores que quieran dar un paso más en electrificación sin tener que apostar todavía por un coche completamente eléctrico.