BYD lanza un SUV tan equipado que ni Toyota ni Hyundai pueden competir con todo lo que ofrece

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 13:41h.

A ello suma una mecánica que ofrece hasta 324 CV de potencia y 125 km de autonomía eléctrica

El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

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El BYD Seal U DM-i no reserva su mejor tecnología para una versión inaccesible. Desde los acabados disponibles ofrece elementos propios de categorías superiores. Pantalla rotatoria, asientos climatizados y techo panorámico forman parte de una dotación capaz de poner en dificultades a modelos equivalentes de Toyota y Hyundai.

También responde por tamaño. La carrocería alcanza 4,79 metros de longitud, 1,89 metros de anchura y 1,67 metros de altura. Su batalla mide 2,77 metros y favorece el espacio para los ocupantes. El maletero dispone de 552 litros, una capacidad adecuada para familias, vacaciones o desplazamientos con mucho equipaje.

Un SUV chino dispuesto a competir con los más vendidos en Europa

Sus rivales directos son Mitsubishi Outlander, Kia Sorento y Hyundai Santa Fe. BYD utiliza una mecánica híbrida enchufable para diferenciarse. La versión inicial combina un motor 1.5 de gasolina con una unidad eléctrica. El sistema desarrolla 218 CV y 300 Nm y mueve únicamente las ruedas delanteras.

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Esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza 170 km/h. La batería de 18,3 kWh permite homologar 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Recibe la etiqueta CERO de la DGT. Cuesta 35.790 euros al contado o 29.990 euros mediante financiación.

Hasta 324 CV de potencia y 125 km de autonomía

Por encima aparece la versión Comfort, también con 218 CV y tracción delantera. Su batería aumenta hasta 26,6 kWh y eleva el alcance eléctrico a 125 kilómetros. Parte de 33.990 euros financiados. Esta alternativa permite realizar desplazamientos diarios sin activar el motor de gasolina, siempre que se recargue habitualmente.

El Design cambia su carácter. Combina un gasolina 1.5 turbo con dos motores eléctricos y tracción total. La potencia conjunta alcanza 324 CV. Acelera con mayor contundencia, aunque su batería de 18,3 kWh limita la autonomía eléctrica homologada a 70 kilómetros. Su precio anunciado comienza en 35.990 euros financiados.

El equipamiento incluye llantas de 19 pulgadas, tapicería sintética, portón eléctrico y Head-Up Display. Añade sonido Infinity, instrumentación de 12,3 pulgadas y pantalla de 15,6. Incorpora cargadores inalámbricos, Apple CarPlay, Android Auto, ángulo muerto y tráfico cruzado trasero.