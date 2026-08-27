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Coches y motos

BYD lanza un SUV tan equipado que ni Toyota ni Hyundai pueden competir con todo lo que ofrece

BYD Seal U DM-i
BYD Seal U DM-i. BYD
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El BYD Seal U DM-i no reserva su mejor tecnología para una versión inaccesible. Desde los acabados disponibles ofrece elementos propios de categorías superiores. Pantalla rotatoria, asientos climatizados y techo panorámico forman parte de una dotación capaz de poner en dificultades a modelos equivalentes de Toyota y Hyundai.

También responde por tamaño. La carrocería alcanza 4,79 metros de longitud, 1,89 metros de anchura y 1,67 metros de altura. Su batalla mide 2,77 metros y favorece el espacio para los ocupantes. El maletero dispone de 552 litros, una capacidad adecuada para familias, vacaciones o desplazamientos con mucho equipaje.

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BYD Seal U DM-i
BYD Seal U DM-i. BYD

Un SUV chino dispuesto a competir con los más vendidos en Europa

Sus rivales directos son Mitsubishi Outlander, Kia Sorento y Hyundai Santa Fe. BYD utiliza una mecánica híbrida enchufable para diferenciarse. La versión inicial combina un motor 1.5 de gasolina con una unidad eléctrica. El sistema desarrolla 218 CV y 300 Nm y mueve únicamente las ruedas delanteras.

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Esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza 170 km/h. La batería de 18,3 kWh permite homologar 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Recibe la etiqueta CERO de la DGT. Cuesta 35.790 euros al contado o 29.990 euros mediante financiación.

Hasta 324 CV de potencia y 125 km de autonomía

Por encima aparece la versión Comfort, también con 218 CV y tracción delantera. Su batería aumenta hasta 26,6 kWh y eleva el alcance eléctrico a 125 kilómetros. Parte de 33.990 euros financiados. Esta alternativa permite realizar desplazamientos diarios sin activar el motor de gasolina, siempre que se recargue habitualmente.

BYD Seal U DM-i
BYD Seal U DM-i. BYD

El Design cambia su carácter. Combina un gasolina 1.5 turbo con dos motores eléctricos y tracción total. La potencia conjunta alcanza 324 CV. Acelera con mayor contundencia, aunque su batería de 18,3 kWh limita la autonomía eléctrica homologada a 70 kilómetros. Su precio anunciado comienza en 35.990 euros financiados.

El equipamiento incluye llantas de 19 pulgadas, tapicería sintética, portón eléctrico y Head-Up Display. Añade sonido Infinity, instrumentación de 12,3 pulgadas y pantalla de 15,6. Incorpora cargadores inalámbricos, Apple CarPlay, Android Auto, ángulo muerto y tráfico cruzado trasero.

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