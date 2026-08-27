Más elegante que el Toyota Corolla y con una alternativa eléctrica muy interesante

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 00:57h.

Además, lo puedes elegir en dos versiones de carrocería

El nuevo Toyota es, para muchos, la mayor maravilla

Compartir







El Toyota Corolla ha convertido su imagen atrevida en uno de sus argumentos principales. Kia responde desde otro ángulo. El EV4 apuesta por una silueta limpia y aerodinámica. La variante Fastback añade una elegancia propia de una berlina, sin renunciar a una mecánica completamente eléctrica.

Kia, como Toyota con el Corolla, ofrece más de una carrocería. El EV4 convencional mide 4,43 metros y cuenta con una batalla de 2,82 metros. Su maletero dispone de 435 litros. El Fastback alarga la carrocería hasta 4,73 metros y aumenta la capacidad a 490 litros, convirtiéndose en la opción más indicada para familias y viajes.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Dos carrocerías para elegir

Ambos utilizan un motor de 204 CV y 283 Nm. La configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanzar 170 km/h. No pretende ofrecer sensaciones deportivas. Su planteamiento busca eficiencia, suavidad y autonomía, tres cualidades más importantes durante los desplazamientos cotidianos y las rutas largas.

El EV4 de cinco puertas parte de 24.040 euros con una batería de 58 kWh y 440 kilómetros WLTP. La alternativa de 81 kWh eleva el alcance hasta 625 kilómetros y comienza en 29.310 euros. Esta última reduce la necesidad de detenerse a recargar durante un viaje.

El Fastback comienza en 30.250 euros. Su batería homologa 456 kilómetros, ligeramente más que en la carrocería compacta. Por encima aparece la versión de 81 kWh, capaz de recorrer 633 kilómetros según el ciclo WLTP. Cuesta desde 35.520 euros y representa la opción más preparada para carretera.

Con varios niveles de equipamiento

El acabado Air del EV4 incluye dos pantallas de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect, climatizador bizona y faros LED. También ofrece conexión inalámbrica para teléfonos, control de crucero adaptativo con Stop&Go, sensores delanteros y traseros y cámara posterior. La frenada automática reconoce peatones durante los cruces e intersecciones.

Los Earth Launch Edition añaden cargador inalámbrico, asiento eléctrico para el conductor, ajuste lumbar y vigilancia del ángulo muerto. El GT-Line incorpora cámaras de 360 grados, estacionamiento remoto, asientos calefactados y llantas de 19 pulgadas.