Alfa Romeo trae de vuelta el que, para la mayoría, es el coche más bonito de la historia reciente de la marca

Coches y Motos 26 AGO 2026 - 16:47h.

La firma italiana ya trabaja en el sucesor de uno de sus modelos más icónicos

El Alfa Romeo más hermoso de la historia es de principios de los 2000

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Alfa Romeo lleva años sin un compacto capaz de despertar la misma pasión que el Giulietta. El Junior cubre el escalón pequeño y el Tonale seguirá creciendo, dejando un espacio evidente entre ambos. La marca italiana prepara ahora un heredero moderno, aunque todavía no ha decidido si recuperará aquel nombre.

La vuelta no será literal. Alfa Romeo no trabaja en un compacto tradicional, sino en un crossover de silueta deportiva. El planteamiento responderá al mercado actual, pero intentará conservar el carácter de la marca. Las primeras recreaciones muestran líneas sensuales, una carrocería musculosa y una trasera mucho más atrevida.

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El Alfa Romeo Giulietta tendrá un sucesor

El frontal mantendrá el Scudetto acompañado por faros estrechos. Las manillas posteriores continuarán ocultas en el marco de las ventanillas, como ocurría en el Giulietta. Esta solución limpiará los laterales y reforzará su aspecto de coupé. Las llantas podrán alcanzar 20 pulgadas, mientras los pilotos estrenarán una firma luminosa.

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El habitáculo permanece en secreto, aunque Alfa Romeo no parece dispuesta a convertirlo en una colección de pantallas. La marca conservará botones físicos para la climatización y las funciones habituales. El conductor seguirá ocupando el centro. La ergonomía y la deportividad interior tendrán más importancia que el espectáculo digital.

Habrá versiones mecánicas para todos los gustos

La gama tampoco apostará exclusivamente por la electricidad. Alfa Romeo prepara motores de combustión con diferentes niveles de electrificación. El gasolina 1.5 turbo podría alcanzar aproximadamente 200 CV. También habrá alternativas híbridas ligeras, adaptadas para ofrecer conducción eléctrica en determinadas situaciones y reducir el consumo durante los trayectos cotidianos.

El gran reclamo llegará con un híbrido enchufable cercano a 400 CV y tracción total. Esa configuración permitiría recuperar la denominación Quadrifoglio para la versión más potente. Alfa Romeo necesita que su nuevo crossover no destaque solamente por su aspecto. También deberá ofrecer comportamiento, prestaciones y sensaciones propias de la historia italiana.

Su presentación está prevista para finales de 2027 y las primeras unidades no llegarían a las calles hasta comienzos de 2028. Hasta entonces iremos desgranando las incógnitas, incluido su nombre definitivo.