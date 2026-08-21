Coches y Motos 21 AGO 2026 - 13:27h.

Espacio para toda la familia y dos versiones mecánicas a elegir con hasta 145 CV de potencia

Opel convierte al Mokka en un SUV exclusivo

Compartir







No todos los compradores necesitan un SUV potente, lujoso o lleno de pantallas enormes. El Opel Frontera prefiere poner los pies en la tierra. Propone espacio familiar, tecnología híbrida ligera y un precio contenido. Es una opción sencilla, pero suficientemente completa para convertirse en el único coche de una casa durante muchos años.

Mide 4,39 metros de largo y cuenta con 2,67 metros entre ejes. Su altura alcanza 1,63 metros. Son proporciones que facilitan una postura cómoda y un habitáculo aprovechable. El maletero cubica 460 litros, suficiente para transportar compras, carritos infantiles o varias maletas durante una escapada familiar sin demasiadas complicaciones.

PUEDE INTERESARTE Opel convierte al Frontera en un chollo

Un C-SUV muy compacto, pero espacioso y bien equipado

La gama se organiza mediante los acabados Edition, GS y Ultimate. La promoción corresponde al primero. Incluye aire acondicionado, instrumentación digital en color de diez pulgadas y soporte para el teléfono. Añade puerto USB, freno de estacionamiento eléctrico, doble fondo en el maletero y volante con mandos integrados desde la versión básica.

PUEDE INTERESARTE Opel convierte el Grandland en un SUV deportivo

Por fuera incorpora llantas de 16 pulgadas, cristales tintados y faros Eco-LED. También cuenta con luces diurnas e intermitentes LED. Los retrovisores tienen regulación eléctrica, aunque su plegado es manual. Park Assist 1 facilita las maniobras. No ofrece lujos innecesarios, pero cubre correctamente las necesidades principales en cualquier desplazamiento diario.

Dos versiones híbridas a elegir

Opel anuncia la versión de acceso por 23.450 euros al contado o 21.450 euros financiados. Por esa cantidad monta un gasolina turbo de tres cilindros y 1,2 litros, apoyado por tecnología MHEV de 48 voltios. Entrega 110 CV y 205 Nm, con cambio automático e-DCS6 y tracción delantera.

Acelera de 0 a 100 km/h en once segundos y alcanza 180 km/h. Su consumo medio queda en 5,2 l/100 km, con emisiones de 119 g/km. Además, obtiene la etiqueta ECO. Por encima aparece una alternativa de 145 CV y 230 Nm, disponible desde 24.650 euros.

Esta última rebaja el 0 a 100 km/h hasta nueve segundos y llega a 190 km/h, manteniendo idéntico consumo homologado. Sin duda, Dacia Duster, MG ZS o Toyota C-HR tienen un duro rival.